Er hatte die eisernen Ringe der Schaukel frisch geölt, und Lucy hatte ihr Fahrrad aus der Garage geschoben und ihm zugesehen und die Lippen geschürzt, er kannte das. Und als sie sagte „mit wehendem Vollbart noch sehe ich dich auf der Schaukel sitzen“, hatte er sie geschnitten. Es gab Tage, an denen er immer noch gern auf der Schaukel saß, Lucys damenhaftes Getue konnte daran nichts ändern.

Die Ringe schnarrten nun nicht mehr. Alfred hörte langsame Schritte auf dem Weg jenseits des weißen Staketenzauns. Er bremste den Schaukelschwung und spähte zu den Fenstern der Gartenseite hin. Das Hausmädchen spülte Geschirr, es klapperte, und sie sang. Die Loggia war leer. Vielleicht schlief seine Mutter. Er glitt von der Schaukel, lief über die Rasenfläche, übersprang die Blumenrabatten und den gekiesten Einfahrtsweg zur Garage. Während er zum Zaun lief, ließ er die Fremde nicht aus den Augen.

Langsam ging sie stadtwärts hinab und sah durch den Zaun. Sie hielt sich auf der äußeren Grenze des Weges, das Laub der Ebereschenbüsche bewegte sich unhörbar, sie strich wohl mit der Hand darüber hin. Der Weg kam aus dem Wald, schlängelte sich durch das Gehölz, wo sie früher Indianer gespielt hatten, und führte an der Villenzeile entlang zur Altstadt hinab, die sich am Fuß des baumreichen Abhanges duckte. Die neue Auffahrtsstraße machte einen Bogen um die Altstadt.

Er sprang in die Gartenbüsche, die an der Grenze des Grundstücks den Zaun zum Haus hin verbargen. Das Mädchen draußen war ihm fast gegenüber, Sie war nicht größer als Lucy, sah aber älter aus als siebzehn. Sie war breiter und schwerer. Er nickte ihr zu. Sie sah ihn erschreckt an. Dann lächelte sie. Es schien ein Lächeln zu sein. Zögernd blieb sie stehen. Ihr Gesicht war grau, die Haut glänzte. Sie hatte große Augen. Wie neulich strahlten sie auch heute. Vielleicht lächelte das Mädchen gar nicht. Aber sie hatte unglaubliche Augen. Er sah es wieder.

Vielleicht besaß sie nur dieses eine armselige Kleid. Er hatte sich nicht genau ihres Haares erinnern können. Es war braun, fiel wuschelig in die Stirn und über die Schläfen. Sie stellte die Beine voreinander. Ihre Beine steckten in schieferfarbenen Strümpfen, es sah abscheulich aus. Er errötete er sah, was ihm neulich entgangen war. Die Beine des Mädchens waren dick und fast unförmig gekrümmt. Er starrte in die Augen. „Guten Tag“, sagte er angestrengt. Seine Stimme war noch nicht tief, auch nicht mehr glatt und so hell wie noch vor einem Jahr. Das Mädchen nickte und lächelte fremd. Nein, sie lächelte nicht Es waren die Augen. Sie hatte die Beine eines Kentauren. Nun wollen wir uns langsam auch ein wenig mit Mythologie befassen, Möbus, was weißt du zum Beispiel von Chiron? Und in dem teigig grauen Gesicht hatte sie die Augen von – die Augen eines Gottes. „Hm“, sagte er forsch, „mal wieder Holz geholt?“ Seine Hände auf den Staketenkanten bebten ein wenig. Und sie nickte.

Er sah die abgetragenen Schuhe und vergaß sie und sah die mißgestalteten Beine und die schieferfarbenen Strümpfe, und starrte in diese Augen und nahm zugleich wahr, daß sie die Knüppelholzlast in Stricke geschnürt auf dem Rücken etwas höher schob und daß die Stricke Kerben in ihre Schultern schnitten, und er hörte hinter sich im Haus die Stimme seiner Mutter hallend und etwas klagend „Alfred“ rufen, und setzte zum Sprung über den Zaun an, und wieder rief seine Mutter „Alfred!“ Es klang lächerlich.

Und das Mädchen draußen hob verschreckt eine Hand. Er blieb ja, wo er war. Sein Gesicht färbte sich rot, das spürte er, und nun lächelte das Mädchen wirklich und hatte keine teigige Haut mehr und wendete sich langsam zum Weitergehen, er biß sich auf die Lippen.