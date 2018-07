Innere Widersprüche der Rentenreform – Sachliche Beratung des Gesetzgebers nach wie vor erwünscht

Von Fritz Neumark

In dem hier folgenden Artikel gibt der Vorsitzende des Sozialbeirats Auskunft darüber, welche Aufgaben dem Zehn-Männer-Gremium bei seinem Gutachten zur Frage der Rentenanpassung gestellt waren, welche Schwierigkeiten die gesetzliche Formulierung dieses Auftrages bot, und aus welchen Gründen ein einheitliches Votum des Beirats nicht zustande gekommen ist. Darüber hinaus wird von Professor Neumark die Frage behandelt, was nun weiter geschehen könnte, um entweder den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen oder aber durch eine Korrektur des Rentenreformgesetzes jene Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen, die sich bei dem Bemühen, eine einhellige Begründung für das Beiratsgutachten zu liefern, letzthin ergeben haben. Die Problematik der Rentenanpassung ist an dieser Stelle in dem Artikel „Die Rentendynamik fordert ihren Tribut“ (Nr. 41 der ZEIT) durch den Versicherungsmathematiker Georg Heubeck behandelt worden; weiterhin haben wir uns in Nr. 43 („Die Renten kommen in Bewegung“) und in Nr. 45 („Der auseinandergeplatzte Beirat“, von Wolfgang Krüger) mit der speziellen Problematik der Erstelung eines Sachverständigengutachtens hierzu beschäftigt. Wir glauben, daß es unsere Leser begrüßen werden, wenn ihnen nun abschließend noch eine authentische Interpretation des Sachverhalts curch den Vorsitzenden des Beirats gegeben wird – übrigens mit einer gewissen optimistischen Note, was die Erstattung von exakt fundierten Sachverständigengutachten für Regierung und Parlament anbetrifft: Professor Neumark, Mitglied der Wissenschaftlerbeiräte des Finanz- und des Wirtschaftsministeriums, ist nämlich, gestützt auf die in seiner bisherigen Gutachtertätigkeit gesammelter Erfahrungen, durchaus der Ansicht, daß es (eine zweckmäßige Aufgabenstellung und -begrenzung vorausgesetzt) für die politischen Instanzen sinnvoll sei, den Rat einer Gruppe von Sachverständigen zu wirtschaftlichen Fragen einzuholen. Das würde kein „Überfordern“ der Gutachter bedeuten.

Es liegt in der Natur echter Reformen – diese als Gegensatz zu Flickwerk verstanden –, daß es nur selten gelingt, ihre gesetzliche Regelung gleich im ersten Anlauf vollkommen zu gestalten. In der Regel werden vielmehr Erfahrungen nach und nach zu gewissen Berichtigungen zwingen. In extremen Fällen kann sich herausstellen, daß die Grundgedanken der Reform praktisch undurchführbar oder genauer: nur unter Bedingungen durchführbar sind, die als untragbar angesehen werden, so daß nichts anderes übrigbleibt, als das Reformwerk wieder fallen zu lassen.

Reform der Rentenreform?

Manche Gegner der Rentenreform von 1957 werden angesichts gewisser Schwierigkeiten, die sich in den letzten Wochen gezeigt haben, geneigt sein, darin eine Bestätigung früher geäußerter prinzipieller Bedenken zu erblicken. In der Tat dürfte eine gewisse Skepsis angebracht sein. Es hieße jedoch das Kind mit dem Bade ausschütten, wollte man bereits jetzt das Ganze als gescheitert ansehen, statt in Ruhe zu prüfen, in welchen Punkten die wenigen schon vorliegenden Ergebnisse eine „Reform der Reform“ als notwendig erscheinen lassen.

Man sollte über gewissen Mängeln der gesetzlichen Regelung nicht vergessen, daß diese in vielen Hinsichten einen großen Fortschritt gebracht hat. Ist doch dank ihr sichergestellt, daß die aus dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen oder ihre Hinterbliebenen eine Rente erhalten, die ihnen ein zwar meist nur bescheidenes, aber ihrem früheren Lebensstandard annähernd entsprechendes Auskommen ermöglicht, und die sich in einer gewissen Parallelität zum Wirtschaftswachstum entwickelt, wie es sich im Lohneinkommen widerspiegelt.