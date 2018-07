Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH, berichtete über das zweite, diesmal zwölf Monate umfassende Geschäftsjahr (30. 9. 57–30. 9. 58) des Investafonds. Hiernach hat sich das Fondsvermögen um 254 v. H. auf 226 Mill. DM erhöht. Diese enorme Steigerung geht nicht nur auf Zertifikatsverkäufe zurück; bedeutungsvoll ist auch die Wertsteigerung der Anlagen. Das Zertifikat kostete vor einem Jahr 110,20 DM; bei Ende der Berichtszeit 156,80 DM, in den letzten Tagen stieg der Abgabepreis auf etwa 170 DM. Dies ist die Folge der Aktienhausse Sie macht es, wie jede exorbitante Marktbewegung, der Fondsverwaltung nicht leicht, die richtige Linie einzuhalten.

Die Fondsverwaltung betonte deshalb auch den Risikocharakter der Investmentzertifikate. Wer sie im vergangenen Jahr gekauft hat, den mag es nicht besonders beeindrucken, wenn die heute errechneten Abgabekurse wieder zurückgehen sollten. Es gibt aber auch Zertifikatsbesitzer, die mitten in der Hausse eingestiegen sind; sie werden Rückschläge anders beurteilen. Die Fondsverwaltung geht lediglich davon aus, daß, auf lange Sicht gesehen, eine Anlage von Geldern in Aktien noch immer günstig war. Sie hat deshalb im letzten Jahr kaum festverzinsliche Werte gekauft, zumal Aktien gute Kurssteigerungschancen boten. Gern möchte der Fonds in größerem Umfange Wandelschuldverschreibungen hereinnehmen. Sie gibt es aber nicht in hinreichender Menge, weil die deutsche Industrie von diesem Finanzierungsinstrument nicht in dem Umfange Gebrauch macht, wie das andere Länder tun.

Bei einer Börsenhausse drängt sich der Fondsverwaltung naturgemäß die Frage auf, ob es nicht besser ist, mit Ankäufen zurückzuhalten und größere Barbestände anzusammeln. Heute ist sie froh, daß sie dies vor einiger Zeit nicht getan hatte, als man vielfach in Bankenkreisen meinte, die Aktienkurse hätten einen obersten Stand erreicht. Die Zertifikatsbesitzer hätten der Verwaltung sicherlich jetzt, wo eine zweite Haussewelle gekommen ist, Vorwürfe gemacht. Der Abgabepreis für die Zertifikate läge dann nämlich jetzt wesentlich niedriger. Der Ertrag der Zertifikate ist mit 7 DM je Anteil für den hoch, der sich ein solches Stück bei Eröffnung des Fonds erwarb. Wer in den letzten Tagen für 170 DM ein Zertifikat kaufte, erhält dagegen nur wenig mehr als 4 v. H. Rendite. Der Zertifikatsbesitzer muß sich dabei allerdings im klaren sein, daß von dem Ertrag nur 89,5 v. H. auf Dividenden und Zinsen fallen, während der Rest auf Veräußerungsgewinne und Bezugsrechterlöse geht. Über beide Posten hat es eine Fondsverwaltung weitgehend in der Hand, die Ausschüttung zu erhöhen oder zu erniedrigen. Sie kann auf Kosten der Substanz mit einer attraktiven Ausschüttung protzen. Das liegt aber nicht im Sinn eines Investmentfonds, welcher der Vermögensanlage und Vermögenssicherung dienen soll. Die Fondsverwaltung erklärt zu dieser Frage, daß sie bisher nur Bezugsrechte veräußert habe, wenn diese über der rechnerischen Parität lagen und daß sie sich von Aktien im Einzelfalle nur dann trennte, wenn aus irgendwelchen Gründen ihr Kurs als überhöht angesehen werden mußte. Im wesentlichen wurden aber auch solche Erlöse wieder im Fonds angelegt und nicht als Erträgnisse ausgeschüttet. W. R.