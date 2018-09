Inhalt Seite 1 — Maos Mauer in Sinkiang Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto Tappen

TTnweit von Kantschou in der Provinz Kansu, dem heutigen Zentrum Chinas, verliert sich die Chinesische Mauer in der Weite der Landschaft – jenes größte Bauwerk der Erde, das Kaiser Tschin-Schi-hwang-ti vor rund 2200 Jahren zum Schutze gegen die Nachbarn im Norden errichten ließ. Parallel zum letzten Abschnitt der Großen Mauer verläuft die Trasse einer neuen Bahnlinie. Sie führt noch rund 2000 Kilometer über den Endpunkt des gigantischen Walls hinaus ins chinesische Ost-Turkestan, nach Sinkiang. Und hier wird nun an Mao Tse-tungs Großer Mauer gearbeitet:

Die Rotchinesen haben in diesem Jahr einen Zehnjahresplan aufgestellt, nach dem das unwirtliche und unzugängliche Ost-Turkestan im Nordwesten Chinas, die Autonome Uiguren-Region Sinkiang (die fünfmal so groß ist wie das Deutschland von 1937), in ein mächtiges Industriezentrum verwandelt werden soll. Zwar erstreckt sich über weite Teile dieses Gebiets, das ans sowjetische West-Turkestan angrenzt, die Wüste Takla-Malan, aber die Niederungen des Flusses Tarim sind fruchtbares Steppenland. Kämpferische Uiguren und Kasachen (der Religion nach Mohammedaner) ziehen noch immer mit ihren Herden durch das Land. Bisher gibt es nur wenige Siedlungen, doch das ändert sich jetzt. Es wird gebaut, gehämmert und gezimmert in Sinkiang.

Viele Chinesen sind ins Land gekommen, und es kommen immer noch mehr. Vor allem technisches Personal für die Industrialisierung; aber darüber hinaus ist eine Art chinesische Siedlungsaktion im Gange: einmal wohl, um eine Art „Gegenkolonisierung“ gegen die verstärkte sowjetische. Besiedlung des benachbarten Kasachstan zu treiben, zum anderen aber vor allem, um die widerspenstigen Uiguren und Kasachen in Schach zu halten.

Daß diese Völker wider den rotchinesischen Stachel locken, mußte Peking in letzter Zeit wiederholt offen zugeben. Der Verwaltungschef Sinkiangs sagte in einer sensationellen Rede im Dezember 1957: „Wenn der lokale Nationalismus nicht ausgerottet wird, ist die nationale Einheit in Gefahr.“ Den Intellektuellen der nationalen Minderheiten warf er vor, sie betrachteten die mit den Chinesen zusammenarbeitenden örtlichen Funktionäre als „Kettenhunde des Hanvolkes“ (der eigentlichen Chinesen). Lokale Nationalisten hatten chinesische Erklärungen bewußt verfälscht – mit dem Ziel, „die gegenwärtige Regierung zu stürzen, das Staatssystem zu ändern und den Zutritt der Hanbevölkerung nach Sinkiang zu verweigern“.

Mitte dieses Jahres ist nun der Pekinger Entwicklungsplan für Sinkiang aufgestellt worden. Er sieht die Errichtung von Stahlwerken, Textilfabriken, Erdölförderanlagen und -raffinerien vor, ferner den Bau von Zuckerfabriken und einem ganzen Netz von Wasser- und Wärmekraftwerken. In zwei oder drei Jahren sollen in der entlegenen zentralasiatischen Provinz Chinas größte Baum wollkulturen entstehen. Neben Zuckerrüben sollen – wie in Sowjetisch-Turkestar – Weizen, Früchte und Wein angepflanzt werden. Außerdem werden riesige Rinderfarmen angelegt.

Die neue Eisenbahnlinie Lantschou-Hunglin hat inzwischen den Betrieb aufgenommen. Hunglin ist die erste Station in der Provinz Sinkiang.. Die neue Bahnlinie soll zunächst – über 3000 Kilometer – bis in die Regionshauptstadt Urumtsi führen und nächstes Jahr bei Aktogai an die Turksib des sowjetischen Eisenbahnnetzes angeschlossen werden. Das wäre die dritte Eisenbahnverbindung Chinas mit der Sowjetunion. Die zweite Verbindung schuf die Transmongolische Bahn, die 1955 gebaut wurde, die erste die Mandschurische Bahn, die Rußland zur Zarenzeit errichtete.