Inhalt Seite 1 — Marscherleichterung für Pennäler Seite 2 Auf einer Seite lesen

de, Köln

Wenn sie könnten, würden die nordrheinwestfälischen Pennäler ihrem Kultusminister einen Fackelzug darbringen. Anlaß ihrer eude und Sympathie für den Kultusminister Schütz ist der ministerielle Erlaß vom 27. September 1958, der am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurde. Darin heißt es:

„... ordne ich im einzelnen folgendes an: Für die Unterrichtsstunden am Montag ist ohne Einschränkung aufgabenfrei. Am Sportnachmittag ist in den Fächern aufgabenfrei, die an diesem und dem darauffolgenden Tag unterrichtet werden.“

Weiter ordnet der Minister an:

„Schriftliche Klassenarbeiten sind nur in den Fächern Deutsch, den Fremdsprachen, Mathematik – im mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium – in Physik vorgeschrieben und zulässig.“

Es ist in dem Erlaß noch vermerkt, daß an einem Schultag nur eine Klassenarbeit geschrieben werden darf. Wenn mehr als ein Drittel der Klasse die Arbeit „verhaut“, entscheidet der Direx, ob sie gewertet wird oder neu geschrieben werden muß. Die Anforderungen sollen die Kräfte eines Schülers von mittlerer Leistungsfähigkeit nicht übersteigen. Schriftliche Hausaufgaben dürfen nur in den Fächern verlangt werden, in denen auch Klassenarbeiten vorgeschrieben sind. Gelegentliche Ausnahmen zur „methodischen Übung“ sind gestattet. Die verrufenen „Zettelarbeiten“ und die berühmten „Fragebogen“ mit den unzusammenhängenden Wissensfragen hat der Minister auch vom Plan gestrichen. Sie sollen nicht mehr geschrieben werden.

Die Schüler, die besonders in der Oberstufe einen großen Teil ihrer freien Zeit auf die Hausaufgaben verwenden müssen, frohlocken – besonders über das aufgabenfreie Wochenende.