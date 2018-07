Die August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, bestätigt für ihren Bereich, daß mit größeren Einbrüchen bei den Dividendensätzen der Montankonzerne trotz der rückläufigen Ergebnisse dieses Wirtschaftszweiges kaum zu rechnen ist. Das Unternehmen hat seinen Aktionären mitgeteilt, daß aus dem zu verteilenden Gewinn eine Ausschüttung im Rahmen der Vorjahrsdividende möglich sei. Damit wäre also eine 9prozentige Dividende für die Thyssen-Aktionäre zu erwarten. Die Gesellschaft macht allerdings geltend, daß die „erheblich verminderten Erlöse im Exportgeschäft wie auch die Steigerung der Verarbeitungskosten im Zuge des Beschäftigungsrückganges die Gewinnspanne weiter eingeengt haben“. Der Dividendensatz von 9 v. H. könne nur unter Berücksichtigung der inzwischen verminderten Körperschaftsteuer aufrechterhalten werden. Die gleichen Überlegungen dürften Richtschnur bei einer großen Anzahl anderer Hüttenwerke werden, für die auch eine unbestrittene Erlösminderung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres eingetreten ist.

Die August Thyssen-Hütte hat 1957/58 2 Mill. t Rohstahl und 1,6 Mill. t Walzstahl erzeugt. Das bedeutet für Rohstahl eine Zuwachsrate von 13,4 v. H. und für Walzstahl von 8,7 v. H. Dieses Produktionsergebnis, in dem sich die beachtlichen Kapazitätserweiterungen widerspiegeln, ist insofern recht bemerkenswert, als die konjunkturelle Abschwächung des zweiten Halbjahres im Endergebnis damit noch sehr wenig zum Ausdruck kommt. Trotz dieser günstig erscheinenden Entwicklung hat die ATH indessen – in Anpassung an die Wende auf dem Stahlmarkt – ihre Produktionskapazität nicht voll ausnutzen können. So habe das Unternehmen im zweiten Halbjahr 1957/58 rd. 81 v. H. weniger Rohstahl und Walzstahl erzeugt als in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres. Der Umsatz der Hütte, der mit 974 (838) Mill. DM um 16 v. H. über dem Vorjahre liegt, erfuhr ebenfalls im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten einen Rückgang.

Die verhältnismäßig hohen Zahlen hat der Konzern insgesamt nicht halten können. Für die Thyssen-Hütte, die Niederrheinische Hütte und die Deutsche Edelstahlwerke lag die Rohstahlerzeugung in 1957/58 mit 2,7 (2,54) Mill. t um 8 v. H. über dem entsprechenden Vorjahrsergebnis. Der Fremdumsatz der ATH-Gruppe wird nach vorläufigen Berechnungen auf etwa 1,8 (1,72) Mrd. DM beziffert.

Der vereinbarte Organschaftsvertrag mit der Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, deren Aktienkapital sich zu 94 v. H. im Portefeuille der August Thyssen-Hütte befindet, soll bereits für das abgelaufene Geschäftsjahr gelten. Noch im Frühjahr hatte der DEW-Aufsichtsratsvorsitzer, Dr. Heinz Gehm, ein Organschaftsverhältnis DEW-Thyssenhütte abgelehnt, weil es „nur Sinn habe, wenn erhebliche Lieferbeziehungen bestünden“. Im Falle ATH-DEW handle es sich aber lediglich um „Beträge, die nicht ins Gewicht fallen“. Jetzt teilt die Verwaltung der Deutschen Edelstahlwerke mit, sie fühlte sich „im Interesse aller Aktionäre verpflichtet, die ihr gegebene Möglichkeit zum Abschluß eines solchen Vertrages zu nutzen, nachdem sich inzwischen eine Vertiefung der Zusammenarbeit beider Gesellschaften als zweckmäßig herausgestellt habe“. Immerhin erhalten die freien Aktionäre des Krefelder Unternehmens eine Dividendengarantie von 2 v. H. über der jeweiligen ATH-Dividende, mindestens jedoch 7 v. H. Damit steigen also die Erwartungen der DEW-Aktionäre für das Geschäftsjahr 1957/58 auf 11 (10) v. H. Sie sind mit ihrer 2prozentigen Dividendengarantie besser weggekommen als die freien Aktionäre der ebenfalls im Organschaftsverhältnis mit der ATH stehenden Niederrheinischen Hütte, die sich mit einem zugesicherten 1 v. H. über dem Satz der Muttergesellschaft begnügen müssen. nmn.