Die „Basler Nachrichten“ schreiben: „Daß die ganze Aktion auf einen Versuch zur Beeinflussung des Verfahrens im Haag hinausläuft, läßt sich aus gewissen personellen Beziehungen vermuten. Das Eegehren der IG-Farben wurde in Washington von einer Anwaltsfirma eingebracht, in welchem ein Sohn des IG-Farben-Liquidators Schmidt tätig ist. Bis zu seinem Eintritt in den Staatsdienst als ‚legal advisor’ des Staatsdepartments war Loftus Becker Teilhaber dieser Firma. Becker aber ist z. Z. der amerikanische Agent im Verfahren vor dem Gerichtshof im Haag.“