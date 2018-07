Von Wolfdietrich Schnurre

Wenn der Lange nach Hause kommt, nimmt er zunächst mal den Hut ab; damit ist schon sehr viel gewonnen, denn jetzt ist er nur noch zwei Meter sieben. Er zieht den Kopf ein und geht in die Küche, wo er sich umständlich ein Rührei zu bereiten beginnt. Die Wirtin sitzt in der Ecke; sie hat vor lauter Geiz all ihre Zimmer vermietet, und da ist nun für sie selber nur noch die Küche übriggeblieben. In der sitzt sie wie die Spinne im Netz und erwartet ihre Fliegen von Untermietern. Der Lange ist ihr der verhaßteste.

Auch er kann sie nicht leiden. Aber während sie aus ihrem gerechten Wirtinnengram nicht den mindesten Hehl macht, verschließt er den Zorn des zu Unrecht Beschuldigten tief hinter der schmalen Brieftasche; und die ganzen Jahre, die er nun Abend für Abend die Unverfrorenheit hat, sich in diesem Küchenpalast ein Rührei zu machen, hat er nicht ein einziges Mal aufgemuckt.

Auch jetzt übersieht er geflissentlich ihren stieläugigen Krebsblick und bemüht sich, als sei er unbeobachtet, die Margarine vom Messer auf den Pfannenrand zu bekommen, was ihm immer schon schwerfiel. Der Mein-Gott-diese-Ungeschicklichkeitsseufzer der Wirtin dabei ist so alt wie die Welt, und wie diese hört auch der Lange über ihn weg.

Tieftraurig darüber, daß er jetzt etwas so Vollkommenes entzweischlagen muß, streichelt sein Spachteldaumen über die glatte Rundung des Eies. Es ist wie mit allem Vollendeten: nun lockt es die Zerstörung nur doppelt schnell an. Seufzend holt der Lange aus – kracks, und das Dotter brodelt im Fett.

„Lieber Himmel“, sagte die Wirtin mit einem Gesicht, als hätte sie Essig getrunken.

Sie hat recht, „lieber Himmel“ zu sagen, denn des Langen Ungeschicklichkeit ist jahrmarktsreif. Aber sie brauchte dabei nicht immer so angewidert zu tun. Schließlich ist Geschicklichkeit sowenig zu lernen, wie Ungeschicklichkeit abzugewöhnen, man hat es oder man hat es nicht, beides sind direkte Schicksalsmitgiften, und ihre Träger können nichts Besseres tun, als mit den ihnen anvertrauten Pfunden zu wuchern. Was der Lange mit dem seinen gewiß rechtschaffen tut.