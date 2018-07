T"" ie westdeutsche Eisenund Stahlindustrie ist seit vielen fahren davon überzeugt, daß der Stahlbedarf in der ganzen Welt, besonders aber in den Industrieländern, auf absehbare Zeit hinaus weiter steigen wird. Diese Erkenntnis wird auch durch Konjunkturflauten nicht erschüttert, die — wie jetzt — zeitweise auf die Stahlproduktion drücken. Es darf geradezu als Beweis für den unternehmerischen Geist in der Stahlindustrie angesehen werden, daß "Verschnaufpausen" der Konjunktur keine Nervosität erzeugen und den Blick für den langfristigen Trend der Entwicklung nicht trüben.

Das wichtigste Problem der deutschen Stahlindustrie ist die langfristige Sicherung des Nachschubs von eisenhaltigen Rohstoffen. Die deutschen Erze reichen für die heimische Stahlerzeugung bei weitem nicht aus, abgesehen davon, daß sie im Vergleich zu hochwertigen Auslanderzen nur einen geringen Eisengehalt haben. Neben Erz wird für die Stahlerzeugung Schrott verwendet. Schrott ist aber in Deutschland wie in fast allen anderen Industrieländern ein äußerst konjunkturempfindliches Gut und ein Lieblingsobjekt der Spekulation. Es besteht kein Zweifel darüber, daß Schrott auf lange Sicht knapp ist und daß die Schrottversorgung bei anziehender Stahlproduktion zum ernsten Engpaß wird. Daher suchen die großen gemischten Hüttenwerke an der Ruhr schon seit Jahren nach einem "Schrottersatz" Dabei kam ihnen das schon vor dem Kriege von Krupp entwickelte es möglich, auch aus geringwertigen Erzen hochals Gemeinschaftsunternehmen von acht Hüttenwerken in Betrieb genommen. Inzwischen hat eine zweite Gruppe westdeutscher Stahlwerke beschlossen, auf einem großen, ehemals der Firma Krupp gehörenden Gelände in EssenBorbeck eine zweite, größere Rennanlage zu bauen. Beteiligt sind die größten westdeutschen Edelstahlwerke, nämlich die neun Gesellschaften Bochumer Verein, Gebr. Bohlet 8t Co, Deutsche Edelstahlwerke, Eschweiler Bergwerksverein, Feiten & Guilleaume, Gußstahlwerk Wirten, Hessische Berg- und Hüttenwerke, Hütten erk Rheinhausen und Stahlwerke Südwestfalen. Der Anteil der einzelnen Firmen an dem Gemeinschaftsunternehmen liegt zwischen 20 (Deutsche Edelstahlwerke) und 6 (Gebr. BÖhler & Co) Prozent. Die Gesellschaften haben im Verhältnis ihrer Beteiligung einen Anspruch auf die anfallenden Luppen.

Die Anlage, die die Bezeichnung "Rennanlage Rhein Ruhr" trägt, ist im Bau bereits so weit fortgeschritten, daß der erste sogenannte Drehrohrofen Mitte 1959 in Betrieb genommen werden kann. Insgesamt werden sechs Drehrohröfen von je 110 Meter Länge und 4 6 Meter Durchmesser gebaut, die in der zweiten Hälfte des Jahres 1960 alle fertiggestellt sein dürften. [Die Rennanlage in Wattenstedt Salzgitter ist zunächst nur mit drei Drehrohröfen gebaut worden, denen allerdings bald ein vierter folgen loll ) Zur Anlage in Essen Borbeck gehören Entladeeinrichtungen und Vorratbunker für die mit Schiff oder Bahn ankommenden Roh- und Brennstoffe ferner Maschinen zur Vorbereitung der Erze und Brennstoffe und, den Drehrohröfen nachgeschaltet, die Aufbereitungsanlagen und schließlich Verladeeinrichtungen für die Fertigprodukte. Das Gelände hat einen Bahnanschluß und liegt verkehrsmäßig günstig für den Bezug der Erze und Brennstoffe sowie für den Versand der Luppen an die beteiligten Werke. In der Anlage sollen phrlich rund 420 000 bis 450 000 Tonnen Luppen gewonnen werden.

Die Gesamtkosten der Anlage werden sich auf tund 90 Millionen DM belaufen. Dazu kommen noch einige Millionen DM für eine elektrische aoch nicht vorhanden ist. Sie dient dazu, die nen DM auf die maschinelle und elektrische Ausrüstung und der Rest auf die Bauarbeites und das Grundstück. Die Finanzierung der Ift vestitionen ist durch Eigenmittel der Gesellschafter und durch Fremdmittel gesichert. Rund 65 Millionen DM dürften durch Fremdmittel aufgebracht werden, die den beteiligten Gesellschaften zweckgebunden aus zahlreichen Quellen zur Verfügung stehen. So hat sich zum Beispiel die Betrag aus einer von ihr aufgenommenen USAAnleihe beteiligt. Außerdem sind unter anderem Gelder der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Remontagekredite des Landes Nordrhein Westfalen und Versicherungskredite bereitgestellt oder schon in Anspruch genommen worden.

Im Frühjahr 1957 ist eine Denkschrift iibej; die Anlage in Essen Borbeck erstellt worden Dabei kam es unter anderem darauf an, den Wirtschaftlichkeitsnachweis für die Anlage zu erbringen. Damals wurde ermittelt, daß die Ge i stehungskosten für Luppen unter den Schrottpreisen lagen. Inzwischen ist jene Kostenrechnung im Hinblick auf eine Veränderung sowohl der Schrottpreise als auch der Erz- und anderer Preise überprüft worden. Daraus ergibt sich, daß auch nach dem heutigen Preisstand die