DK-Celle

Wenn Herr Schulz seinen Laden schließt, muß Herr Meier sein Geschäft auch zumachen. Dafür sorgt das Ladenschlußgesetz. Dieses Gesetz wurde vor allem darum für nötig gehalten, weil die Verkäufer und Angestellten genau geregelte Arbeitszeiten verlangten. Daß der eine Ladeninhaber nicht befürchten muß, der andere verdiene Geld, wenn er selbst sich ausruht, ist sozusagen nur Nebenprodukt der Vorschriften.

Nun kann allerdings Herr Schulz, falls er das nötige Geld dafür hat, einen Automaten mit Ware vor seine Tür stellen, und der Automat verdient dann für ihn, wenn die Tür geschlossen ist. Das ist erlaubt. Einen Automaten anzuschaffen, muß sich rentieren: Kürzlich erwarb mein Schlachter einen Automaten mit Kühlvorrichtung, aus dem man sich abends und sonntags ein Beefsteak holen kann. Er vertraute mir an, daß dieser „Überstundenverkäufer“ etwa zehntausend Mark kostet. Ganz so teuer sind die gewöhnlichen Automaten nicht, aus denen Bonbon und Zigaretten, Kaffee, Strümpfe oder – Blumen verkauft werden. Aber auch sie kosten ein gutes Stück Geld.

Nun war in Niedersachsen ein Blumenhändler, dem ein Automat zu teuer ist, auf einen Ausweg verfallen: er hatte vor seine Tür einen Tisch gestellt und auf diesen Blumen (säuberlich mit Preisschildern versehen) sowie ein Kästchen für das Geld. Der Nachteil, den solch ein offener Tisch mit offenem Geldkasten gegenüber einem Automaten hat, geht allein zu Lasten des Geschäftsmannes – sollte man meinen. Der Blumenhändler muß schließlich wissen, was er riskiert.

Diese höchst eigenwillige Einschätzung dessen, was er selbst wagen kann und will, ist staatlicherseits jedoch unerwünscht. Der Mann hat – laut Entscheid des Oberlandesgerichtes in Celle – gegen den Paragraphen 20 des Ladenschlußgesetzes verstoßen. Nach dieser Bestimmung ist während der Ladenschlußzeiten das gewerbliche Feilhalten von Waren zum Verkauf außerhalb von Verkaufsstellen verboten.

„Der Betroffene kann sich nicht auf § 7 Ladenschlußgesetz berufen, wonach Warenautomaten an allen Tagen während des ganzen Tages benutzbar sein dürfen. Denn unter einem Warenautomaten ist nach der Begriffsbestimmung in dem zwar durch § 31 Absatz 2 Nr. 2 Ladenschlußgesetz aufgehobenen, aber zur Definition noch verwertbaren § 41a Absatz 3 Gewerbeordnung nur eine selbsttätige Verkaufseinrichtung zu verstehen, das heißt eine automatische Einrichtung, die nach Einwurf eines Geldstücks oder einer Wertmarke bestimmte Gegenstände hergibt oder Leistungen bewirkt. Das Wesen des Warenautomaten besteht darin, daß die Warenhergabe vermittels der mechanischen Einrichtung des Automaten von der vorherigen Entrichtung des Kaufpreises abhängig gemacht ist, somit Zahlung und Leistung dergestalt gekoppelt sind, daß die Ware ohne vorherige Bezahlung ihres Preises nicht entnommen werden kann. Demgegenüber kann bei der hier in Rede stehenden Verkaufseinrichtung die Ware mitgenommen werden, ohne daß dies von der vorherigen Entrichtung des Kaufpreises abhängig wäre; bei Unredlichkeit kann die Bezahlung ganz unterbleiben.“

Laßt das doch meine Sorge sein – wird sich der Blumenhändler gedacht haben. Doch, nichts davon! „Das Zum-Verkauf-Stellen von Blumen auf einem offenen Verkaufstisch ist daher außerhalb der Ladenschlußzeiten verboten

Mit anderen Worten: Wer für einen Automaten kein Geld hat, braucht außerhalb der Ladenzeit auch keins zu verdienen.