Berlin zeigt die Frühjahrsmode

Die Vorführung der Berliner Mode für Frühjahr und Sommer 1959 drängt die postume Klage um den verlorenen Sack auf. Erst jetzt, da die Sack-Linie von anderen Modetendenzen allzu hurtig abgelöst wurde, wird deutlich, wie sehr sie das Geniale in den Modeschöpfern freizulegen verstand. Die neue Linie, das Spiel mit dem Empire-Effekt, appelliert nur wieder an das Talent, an die Begabung zum Geometrischen und Kalkulierten. Die Phantasie wird aufs Rechnerische abgedrängt, und so gelungen die Rechnung im Einzelfalle aufgehen mag – es fehlt der neuen Mode der geniale Schwung, das erotisierende Temperament, das die kauflustigen Damen und die betrachtenden Herren erst nach langem Zögern und nun zu spät entdeckt haben. Ehe sie wirklich durchkomponiert, entwickelt und vollends akzeptiert werden konnte, ist die Sack-Linie hastig abgebrochen und durch eine andere Silhouette ersetzt worden. Die Damen, die sich zum Kauf der großzügigen Modelle erst jüngst entschlossen haben, gürten nun hastig und mit Bedauern die Stoffülle mit breiten Bändern oberhalb der Taille ab.

Indessen haben sich auch die Berliner Modehäuser noch nicht radikal von den schwingenden „befreiten“ Linien getrennt. In fast allen Kollektionen gibt es Kleider mit ungegürteten Stoffbahnen im Rücken, während die Front mit hochsitzender Blende, Schnalle oder breitem Halbgürtel die neue Silhouette aufweist. Namentlich bei den Mänteln herrscht der weite Rücken vor, der sich unter einer breiten, über die Schultern hinabreichenden Passe bauscht. Hier am ehesten herrscht noch die Großzügigkeit, die den Tageskleidern und den Complets – Favoriten der kommenden Saison – abgeht.

Zwar wird die Empire-Tendenz nirgends historisierend aufgefaßt; doch auch noch in ihrer gemäßigten Form wirkt sie leicht „niedlich“ und verlangt ihrer Trägerin ein gewisses Maß an Sanftheit, Anmut, Zierlichkeit, kurzum: ein Stück frühes 19. Jahrhundert ab, in dem kein Platz ist für die Elemente, die die Amerikaner als sophisticated bezeichnen und die in der Sacklinie so gut aufgehoben waren.

Mit breiten, über die Taille hochgeschobenen Gürteln, mit Miederteilen, Blenden und unsichtbaren Durchzuggürteln wird die Taille verkürzt. Das „obere Drittel“ steht im Zentrum des modischen Interesses, es wird mit breiten, noch immer halsfernen Kragen versehen, von hochgebauschten, oft abnehmbaren Cape- und Pelerinenkragen umgeben, mit flachen runden oder ovalen Ausschnitten geschmückt, von taillen-kurzen oder Bolero-Jäckchen ergänzt, die in allen Kollektionen die beliebteste Kleid-Ergänzung sind. Das Ensemble mit der kurzen, mitunter auch sanft auf der Hüfte aufliegenden Jacke erscheint in kräftigen Strukturgeweben oder in getupften Seidenstoffen, häufig mit unifarbener Bluse über dem hochgeschobenen Rock. Die Röcke reichen knapp übers Knie, sind schmal und gerade bei den Frühjahrsensemble und von üppiger, oft noch zum Saum hin eingefaßter Weite bei den Hochsommermodellen, bei denen die jungen Mädchen von der Mode deutlich bevorzugt werden. Sabina Lietzmann