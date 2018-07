A-th, München

Das Stachushäusl ist eines der populärsten Bauwerke Münchens: ein geräumiger, noch aus königlichen Zeiten stammender Kiosk am Südende des Stachus des belebtesten Platzes in Europa. Das Stachushäusl enthielt früher in der einen Hälfte das Amtliche Bayerische Reisebüro, auf der rückwärtigen Seite eine Bedürfnisanstalt. Die Reisebüroseite wurde vor Monaten aus verkehrstechnischen Gründen abgerissen. Stehen blieb die Stätte der Bedürftigkeit – bei der merkwürdigen Seltenheit derartiger Etablissements in München ein Trost der Einwohner und der Fremden.

Gott weiß, warum gerade dieser gewissermaßen anrüchige Torso einer Gummireifenfabrik als idealer Platz für eine fulminante Lichtreklame in die Augen stach. Die Apparatur sollte auf dem Dach der segensreichen Institution montiert werden, und für das Recht, von da aus den Ruhm der Gummireifen in die ohnehin taghelle Nacht auszustrahlen, wollte die Firma der Stadt München jährlich 24 000 D-Mark zahlen.

Natürlich war das städtische Wirtschaftsreferat über das Angebot begeistert. Jedoch der Baurechtsausschuß des Stadtrats war anderer Meinung. Ein Mitglied des hohen Gremiums erklärte kategorisch: „Wenn die Werbekrone auch nachts einen erträglichen Anblick bieten mag – bei Tag würde sie zweifellos ganz scheußlich aussehen.“ Und er beantragte, das Stachushäusl solle grundsätzlich vor der Anbringung von Reklameanlagen bewahrt bleiben. Der Antrag wurde angenommen. Die Stadt pfeift auf die 24 000 Mark.

Fühlt man sich nicht an Christian Morgensterns Palmström erinnert, der nicht wagt, sich in sein bemaltes Taschentuch zu schneuzen, weil ihn manchmal „unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt“?

Dabei ist das Stachushäusl nicht einmal schön. Doch könnte es durch die Reklame noch häßlicher werden ...