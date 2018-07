Stimme hat keinen Namen (sie soll einem Wiener Burgschauspieler gehören).

Daß Filme synchronisiert werden und daß also aus englischem, französischem und japanischem Mund deutsche Laute kommen, daran haben wir uns gewöhnen müssen, da wir nicht alle sprachkundig sein können. Die neue Filmmode, Ausländer in deutschen oder synchronisierten Filmen prätentiös gebrochen deutsch sprechen zu lassen, ist sogar manchmal störender. Wir haben auch schon gewußt, daß Filmsternchen, die von der Nähmaschine oder sonstwoher vor die Kamera geholt wurden und selbst nicht filmgerecht sprechen konnten, eine andere Stimme und Sprache geliehen erhielten. Aber Wicki? Man kennt in den Kinos in das Ermessen der Richter gestellt werden, ob Verletzung oder gar gröbliche Verletzung des künstlerischen Ansehens vorliegt.

Das dürfte von Wickis Kunst und überhaupt von der künstlerischen Qualität des Films "Frauensee" abhängen. Wer wird das entscheiden? Richter sein, ist schwer. Denn künstlerische Qualität läßt sich, selbst von Filmexperten, so schwer messen. Im Stummfilm wäre diese ganze Sache nicht passiert. Im Funk kommt es nur auf die Stimme an. Aber im Tonfilm und Fernsehen, da ist es eine knifflige Frage, ob Bild und Stimme trennbar sind oder ob Schaden entsteht.

Wichtig ist auch zum Beispiel, ob das Publikum den Produzenten verklagen kann oder gar den Schauspieler? Es sei denn, im Vorspann ist deutlich zu lesen: Karl Anton: sichtbar Bernhard Wicki, will doch das Publikum einen ganzen Schauspieler erleben und nicht zwei halbe . E, v. M.