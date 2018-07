Wir sollten nicht mehr vom „Atomzeitalter“, sondern von unserer Epoche als dem „Zeitalter der Strahlung“ sprechen. Dieser Vorschlag eines führenden deutschen Physikers hat durchaus eine Vielzahl sachlicher Gründe für sich. Denn in schnell zunehmendem Maße ist vieles in unserer Umwelt radioaktiv geworden. Dabei ist nach kaum damit begonnen worden, die Kernenergie auch für friedliche Zwecke einzusetzen. Wie mit manchem anderen, so ist es auch mit den zahlreichen Strahlenarten: Sie können zum Heil oder zum Unheil des Menschen gebraucht werden – zum Unheil nicht allein aus bösem Willen, sondern auch aus Sorglosigkeit oder Nachlässigkeit. Diese Situation haben zwei amerikanische Forscher zum Anlaß genommen, Alarm zu schlagen. Das Werk von

Jack Schubert und Ralph E. Lapp: „Der unsichtbare Angriff – die Gefahr der Strahlung“; H. Goverts Verlag, Stuttgart; 282 S., 18,50 DM

ist die bisher aufrüttelndste und eindringlichste Mahnung, dem Leichtsinn im Umgang mit radioaktiver und sonstiger Strahlung ein Ende zu machen.

Es gibt zwar eine selbst für den Fachmann fast uiübersehbare Zahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema, von den verwirrenden sensationellen Meldungen der Tagespresse ganz zu schweigen. Aber es gab bisher in Deutschland keine sachlich zuverlässige Darstellung, die zugleich für den Laien nicht nur lesbar, sondern interessant war und alle wesentlichen Themen in einer ihn ansprechenden Art lebendig schilderte. Die Verfasser schwelgen nicht in Optimismus über die Möglichkeiten, aber sie wollen auch keine Angstpsychose hervorrufen.

Der Inhalt ist wahrhaft frappierend – und das nicht allein in seiner Reichhaltigkeit. Natürlich besteht die furchtbarste Gefahr nach wie vor nicht etwa in einem Reaktorunfall, sondern in einem Atomkrieg: „Das Röntgen – die Maßeinheit für die Menge der vom Körper absorbierten Strahlung – würde dabei der Maßstab für die Chance des Überlebens werden; ein schicksalbestimmender Faktor für die Zukunft der Menschheit...“ Aber neben den Gefahren, die ein militärischer Mißbrauch der Kernenergie heraufbeschwören würde, gibt es zahlreich? andere Gelegenheiten, bei denen wir durch Strahlung bedroht sind, so in der Medizin durch Isotope und Röntgenstrahlen; auch Fernsehgeräte und Durchleuchtungsapparate senden ständig schädliche Strahlen aus. Von besonderem Interesse ist auch die von den Verfassern erörterte Frage, welche Schutzmaßnahmen es heute bereits gibt und wo sich in der biochemischen Grundlagenforschung Aisatzpunkte für eine Behandlung von Strahlenschäden durch Medikamente zeigen. Bis heute sind wir fast ausschließlich auf eine Abschirmung mit Bleiplatten angewiesen.

Schubert und Lapp – der eine Chemiker und Biologe, der andere Atomphysiker – schöpfen als dem Vollen. Aus einer souveränen Beherrschung des Wissens und mit dem Wunsch, der Menschheit die vermeidbaren Gefahren eindrucksvoll vor Augen zu führen, ist dieses vorbildliche Buch entstanden. Wir begrüßen sein Erscheinen zum gegenwärtigen Zeitpunkt um so mehr, als es ein Gleichgewicht zwischen törichten Beschwichtigingsversuchen und übler Sensationsmache herstellt. Leo Nitschman:i