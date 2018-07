Von Werner Meyer (Basel)

Die Verwirrung, die seit Jahren um die Interhandel herrscht, ist durch den Schritt der IG-Farben-Liquidatoren nicht geringer geworden. Die Reaktionen in den USA sind nicht ausgeblieben. Das amerikanische Justizdepartement hat bereits die außergerichtlichen Verhandlungen mit der Interhandel suspendiert mit der Begründung, daß nun ein sicherer Beweis für den deutschen Ursprung der Guthaben der Interhandel in den USA erbracht worden sei.

Es ist auch in Basel nie bestritten worden, und dies wäre auch in Anbetracht der offenkundigen Tatsachen völlig abwegig gewesen, daß die IG-Chemie (Interhandel) eine Gründung der IG-Farben gewesen ist. Keine der Beteiligten hat ferner je bestritten, daß die deutschen Einflußmöglichkeiten bei Interhandel bis zum 29. Juli 1940 dauerten. Darum geht es im neuen Streit zwischen der IG-Farben und der Interhandel auch gar nicht, obwohl das amerikanische Justizdepartement dies glaubhaft machen möchte. Es wird sogar nicht einmal die Frage aufgeworfen, ob die Beziehungen zwischen Interhandel und IG-Farben etwa inoffiziell nach 1940 weiter gedauert hätten. In ihrem der Presse vorgelegten Kommuniqué sagen die IG-Liquidatoren ausdrücklich, daß der zwischen den beiden Firmen bestehende Dividenden-Garantievertrag 1940 durchaus ernstlich, das heißt ohne Nebenabreden und nicht nur zum Schein aufgehoben worden sei. „Daraus mußte gefolgert werden, daß die IG keine Ansprüche auf Rückgabe der GAF-Aktien erheben könne. Das Bestehen solcher Ansprüche wird auch heute nicht behauptet.“

Die Aktion beim Bezirksgericht in Washington kann daher nur bezwecken, bereits jetzt vorsorglich Arrest auf das Liquidationsguthaben der Interhandel zu legen. Würden nämlich die IG-Farben als Intervent zugelassen, könnte die Interhandel auch über restituierte Werte nicht frei verfügen.

Welches sind nun die Forderungen der IG-Farben-Liquidatoren? Im Jahre 1937 fand eine sogenannte Generalkompensation zwischen den IG-Farben und ihren schweizerischen Partnern statt. Diese Bereinigung zog sich noch über die nächsten Jahre hin und war erst im Jahre 1940, als sich die Interhandel von der IG-Farben löste, abgeschlossen. Die veränderten Beziehungen zwischen Frankfurt und Basel gehen deutlich aus der Bilanzbewegung des Bankhauses Sturzenegger/Greutert hervor, das als Basler Konzernbank der IG-Farben fungierte. Die IG-Liquidatoren behaupten nun, daß die Generalkompensation die treuhänderischen Werte bei Sturzenegger und Interhandel überhaupt nicht umfaßt habe, da diese Werte in der Buchhaltung von IG-Farben nicht geführt wurden. Es scheint, daß die IG-Liquidatoren davon überzeugt sind, daß die Interhandel der IG-Farben noch etwas schuldig ist, daß das Basler Unternehmen sich in der Vorkriegszeit auf Kosten der IG-Farben ungerechtfertigt bereichert habe. Den Beweis dafür kann allerdings auch durch die Washingtoner Interventionsklage nicht erbracht werden.

Einem Außenstehenden ist es selbstverständlich nicht möglich, darüber zu befinden, ob Greutert (der im September 1939 starb) oder sein Nachfolger Vermögensbestandteile, die eigentlich der IG-Farben gehörten, zurückbehalten oder der Interhandel zugeschanzt haben. Die IG-Liquidatoren suchen mit der Bemerkung, daß Interhandel und Sturzenegger alle Gesuche um Auskunft über die Vorkriegsvor gänge abgelehnt hätten, den Eindruck zu erwecken, daß das Gewissen ihrer Gegner nicht rein sei. In Basel wird versichert, daß dieser Vorwurf nicht zutreffe. Die IG-Liquidatoren haben vom Bankhaus Sturzenegger die Akten über die Generalkompensation und die Abrechnungen aus dem Jahre 1940 erhalten. Angesichts des schwerwiegenden Inhalts der Behauptungen der IG-Liquidatoren erscheint es merkwürdig, daß sie nicht schon längst Klage gegen Basel erhoben haben. Eine solche Klage hätte aber nicht viel Sinn gehabt, da nach schweizerischem Recht die von ihnen behaupteten Ansprüche schon nach zehn Jahren verjähren. Die Verjährungsfrist ist längst abgelaufen. Wenn sie daher überhaupt noch etwas unternehmen wollten, blieb den IG-Liquidatoren bloß die Interventionsklage in Washington übrig, obwohl sie sich sagen müssen, daß sie am falschen Ort. geklagt haben.

Die Aussichten der IG-Farben werden von den Kennern des amerikanischen Rechts als sehr gering bezeichnet, vornehmlich deshalb, weil die Trading with the Enemy Act die Rücknahme beschlagnahmten Eigentums an Deutsche untersagt. Auch scheint es fraglich, ob sich ein amerikanische; Gericht dazu hergeben wird, unbewiesene Behauptungen durch eine Zulassung als Prozeßintervent zu belohnen. Der Charakter des Vorgehens der IG-Farben-Liquidatoren wird am besten durch eine in einem Kommuniquè der Interhandel erwähnte Tatsache beleuchtet:

Die Liquidatoren versuchten nämlich zunächst unter Androhung der gerichtlichen Intervention die Interhandel zu einer stillen Beteiligung am Verhandlungs- oder Prozeßergebnis zu bewegen. Erst als diese Drohung die Interhandelverwaltung urbewegt ließ, platzte die Bombe in Washington – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als der Interhandelsprozeß vor dem Internationalen Gerichtshof im Haag über die Szene ging. Ob es wohl ein neckischer Zufall ist, daß Loftus Becker, die die amerikanische Sache mit viel Geschick vor dem Haag vertritt, früher im selben Anwaltsbüro tätig war, das jetzt die IG-Liquidatoren in den USA berät?