Vor ein paar Jahren hat der inzwischen verstorbene kommunistische Schriftsteller F. C. Weiskopf im Berliner Aufbau-Verlag ein kleines, trotz deutlicher Tendenz recht gescheites Buch geschrieben, das sich „Verteidigung der deutschen Sprache“ nannte. In diesen Versuchen zur Alltagssprache unseres Landes hatte Weiskopf sich vor allen Dingen die Überfremdung vorgeknöpft und dabei – wie könnte das anders sein – besonders das Eindringen anglo-amerikanischer Idiome aufs Korn genommen. Vom „cutten“ über „shake-hands“ bis zum „teenager“ war da alles aufgezählt und konnte bedenklich stimmen. So bedenklich, daß ich bei der Lektüre von Arno Schmidts „Die Gelehrtenrepublik“ an Weiskopfs düstere Prognosen erinnert wurde, hatte doch Schmidt in diesem „Zukunftsroman aus dem Jahre 2000“ das Deutsche kurzerhand zur „toten Sprache“ erklärt.

Nun haben tote Sprachen natürlich ihre Vorzüge. Selbst das Kirchenlatein tritt heute der klassischen Schönheit einer indirekten ciceronischen Rede nicht mehr zu nahe. Stellte man sich hingegen vor, Cicero redete im deutschen Parlament und unsere Abgeordneten müßten ihm Antwort stehen – wie bänglich würde einem dabei um das klassische Latein zumute.

Doch bleiben wir bei der deutschen Sprache. Was Weiskopf aus dem weltanschaulichen Kirchturmswinkel seiner Ideologie trotz allem Mitgefühl für unsere Sprache nicht gelingen konnte, nämlich eine reine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was ist, das bewerkstelligt jetzt einer unserer erfahrensten Kritiker

Karl Korn: „Sprache in der verwalteten Welt“; Heinrich Scheffler Verlag, Frankfurt; 195 S., 12,80 DM.

Wenn ich Bestandsaufnahme sage, so meine ich natürlich nicht, daß Korn ein teilnahmsloses Buch geschrieben habe, das unsere Sprachsünden sauber registrierte und es dabei bewenden ließe. Vielmehr merkt man, daß Korn ein temperamentvoller, ja, leidenschaftlicher Freund der Sprache ist und daß sein Buch deswegen nicht nur Material zum Phänomen der Sprachverschluderung liefert, sondern auch Polemik ist.

Es gibt ein Kapitel in Korns Buch, das mich mehr als alle anderen beeindruckt hat. Es heißt „Aus dem Wörterbuch des Angebers“ und enthält eigentlich nur die ganz kleinen Sprachsünden, die wir ständig begehen, ohne sie noch als Sünden zu empfinden. Denn Angeber sind wir alle.

„Der Angeber ist der Mann, der aufsteigen will... Er tritt aus der verabredungslosen Solidarität der Stummen heraus... Er durchbricht das Schweigen der Betriebsangehörigen ... Der eine erzählt gern von Reiseerlebnissen... Die Sekretärin kleidet sich wie diese oder jene Filmdame... Man kauft auf Stottern (was ein hübscher Sprachwitz ist) ein auffälliges Auto.“