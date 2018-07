Bei den heutigen Studentinnen gilt es, vier Gruppen sorgfältig zu unterscheiden. Das ist conditio sine qua non jeglichen Versuches, diese jungen Damen zu verstehen.

Da ist zunächst die Gruppe der Fron-Studentinnen oder auch der vir-tuell Unglücklichen. Angehörige dieser Gruppe betreiben weniger die reine Wissenschaft als vielmehr die blanke Kompensation. Sie verzehren Wissenschaft wie Kontinentaleuropäer einen Plumpudding: mit pietätvoller Gründlichkeit und nachfolgenden Leibschmerzen. So stürzen sie mit dem „Zau’ berg“ am Herzen und dem „Glasperlenspiel“ hinter der Stirn in ein eigenständiges, von Brillenrändern sanft umschattetes Dasein.

Eine zweite Gruppe ließe sich als die der aktuell Glücklichen bezeichnen. Studentinnen dieser Artung wollen gar nichts und bevölkern den Vorplatz der Wissenschaftspflegestätten aus eben demselben Grunde wie die bronzierten Athletenstatuen daselbst: zwecks Erheiterung und weil es zur Tradition gehört. Sie sind gewissermaßen Auto-Didakten insofern, als sie das wissenschaftliche Vorfeld am liebsten im Auto überqueren. Auch ist ihr Verbrauch an Parfüm größer als der an Tinte. Mittags schreiten sie in den bereits berstenden Hörsaal: Auftritt der Heldinnen vor den ringbuchbewehrten Kriegern.

Die zur Zeit zahlenmäßig stärkste Gruppe ist die der Experimentalstudentinnen, auch die vir-tuell Glücklichen oder Maßliebchen genannt. Sie suchen nur in zweiter Linie Wissenschaft, in erster Linie suchen sie den einzigen – und den für immerdar. Es sind Experten der Unterlippenstrategie. Erscheint ein Campus strategisch ungünstig, so ziehen sie zur nächsten Stätte, wo Ritter des Geistes sich tummeln. Auf diese ihre Art wahren sie die Tradition der fahrenden Scholaren. Zweierlei zeichnet sie aus: ein beileibe nicht kompensationsheischendes Äußeres und ein profunder Instinkt für Bündnis- (lies: Verlöbnis-) Politik. Nebenher läuft ein geheimes Angebandel mit den Wissenschaften auf der Basis: Rückversicherung.

Die einzig wahrhaft wissenschaftspflegende Gruppe ist die der aktuell Unglücklichen. Unglücklich aus gesegneter Liebesmüh. Sie werden von der Wissenschaft sowohl wie von den Bärtigen in Fesseln geschlagen. Es kommt dann meist zum Versuch einer Synthese: in der Rechten halten sie den (eigenen) Doktor der Rechte, in der Linken ihren Fernlastfahrer, Hühnerfarmer oder starkkehligen Fußballmeisterschaftsschilderer. Immer ist da ein Stachel, wider den sie locken müssen. Das Faß der Wissenschaft ist für sie mit den Nägeln der Leidenschaft gespickt. Schließlich lassen sie sich darin den Abhang der Zeit hinunterrollen.

Von diesen vier Gruppen ist zu behaupten, daß sie der Wissenschaftspflege um so näher rücken, je vollkommener sie sich dem Unglücklichen schlechthin nähern. So bestimmt sich der Begriff „Studentin“ als: das idealiter unglückliche, weil leidende Weib.

Nun heißt aber des Weibes Bestimmung, mit wir von den Dichtern erfahren: Leiden. Mithin ist die vollkommene Studentin dem vollkommenen Weibe am nächsten. Ruth Knaak-Friedel