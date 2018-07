Auf einer Einbahnstraße der Preisbewegung: Parkieren ja; Umkehr nein

Von Francesco Kneschaurek

Die Furcht vor einer Inflation beherrscht zur Zeit die wirtschaftspolitische Diskussion in den Vereinigten Staaten. Selbst der Mann der Straße ist inflationsbewußter geworden. Bezeichnend hierfür ist der allgemeine Drang nach „inflationssicheren“ Sachwerten (Aktien, Beteiligungen, Wohnhäusern, Immobilien usw.) und die neuerdings wieder rasch zunehmende Verschuldung der Haushalte, die bereits in Voraussicht einer künftigen Geldentwertung (und der damit verbundenen Abnahme der nominellen Schuldenlast) erfolgt.

Die amerikanische Volkswirtschaft hat zwar auch in der Vergangenheit Inflationen größeren Ausmaßes durchgemacht. Sie waren jedoch bis 1945 ausschließlich die Folge von Revolutionen und Kriegen: die Preise kletterten dann sprunghaft in die Höhe, um nach Wiedereinkehr des Friedens aber ebenso rasch wieder auf das jeweilige Vorkriegsniveau zurückzufallen. Schaltet man diese außergewöhnlichen Schwankungen aus, so läßt sich in den Vereinigten Staaten bis Ende des zweiten Weltkrieges kein ansteigender Trend der Preisbewegung erkennen. Die Preise pendeln während einer mehr als 50jährigen Zeitspanne um eine waagerechte Linie herum; die kurzfristigen Ausschläge der Preise gleichen sich größtenteils aus, entsprechend den Auf- und Abwärtsbewegungen der amerikanischen Konjunktur.

Die Deflation blieb aus

Das Bild ändert sich nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Die bis dahin charakteristische „Nachkriegsdeflation“ bleibt aus; die durch den Krieg ausgelöste inflatorische Bewegung setzt sich – sogar in akzentuiertem Maße – in den unmittelbaren Nachkriegsjahren fort. Ebenso „neuartig“ ist das konjunkturelle Verhalten der Preise, vor allem während der Konjunkturrückschläge der Nachkriegszeit: Die erste Rezession 1948/49 geht noch Hand in Hand mit einem leichten Rückgang der Preise. Die zweite Rezession 1953/54 vermag bereits keinen nennenswerten deflatorischen Einfluß mehr auf die Preise auszuüben. Die dritte Rezession 1957/58 führt schließlich zur Umkehr der bisher als typisch angesehenen Beziehung zwischen Konjunktur und Preisen; Großhandels- und Konsumentenpreise steigen, trotz des beachtlichen Rückgangs der Produktion und der Beschäftigung weiter an.

Die allmähliche Verselbständigung der Preisentwicklung vom Konjunkturverlauf deutet darauf hin, daß der Organismus der amerikanischen Volkswirtschaft immer weniger dem Ansturm der inflatorischen Kräfte standzuhalten vermag.