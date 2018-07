Meistens ist das umgekehrt. Der Kommandeur oder Kompaniechef soll helfen. Ein Bauer schrieb kürzlich an den Kompaniechef in einer norddeutschen Großstadt: „Sperren Sie den Kerl jeden Samstagmittag bis zum Montagmorgen ein.“ – „Der Kerl“, das war sein Sohn, der wochentags bei der Einheit brav und ordentlich seinen Dienst verrichtete, am Wochenende jedoch sein Geld in Nachtlokalen durchbrachte. Was soll so ein Offizier nun machen? Er hat klare Anweisungen über Befehle, und die lauten:

Der Befehl muß zu dienstlichen Zwecken erteilt werden.

Der Befehl darf nicht gegen die Menschenwürde verstoßen.

Die Befolgung des Befehls darf kein Vergehen oder Verbrechen darstellen.

Der Befehl darf keinen Strafcharakter haben, sonst handelt es sich um eine unzulässige Disziplinarstrafe.

Der Offizier fand eine wahrhaft salomonische Lösung: Er versetzte den jungen Mann zu einer Einheit irgendwo in der Heide. Mehr war nicht zu machen. Denn wehe dem Vorgesetzten, der sich auf diesem Gebiet etwas zuschulden kommen läßt. Wenn auch dem jungen Soldaten heute oft eine Menge an staatsbürgerlichem Wissen fehlt, seine Beschwerdeordnung kennt er. Im Gespräch darüber können die meisten sofort alle Instanzen nennen: Beschwerde, Anrufen des Truppengerichtes, Klage vor dem Verwaltungsgericht, Anrufen des Bundesministers für Verteidigung oder des Wehrbeauftragten. Daß es den noch gar nicht gibt, wissen wiederum die wenigsten.

Sie wissen leider überhaupt zu wenig von dem, was ein Staatsbürger in Uniform nun eigentlich wissen müßte. Hier klafft – leider – noch eine ziemliche Lücke im inneren Gefüge. Freiheit ist nun mal eine Sache von reifen Menschen mit Einsicht in staatsbürgerliche Notwendigkeiten. Früher hat man es leichter gehabt. Da wurde befohlen und gehorcht – ob Dienst oder Freizeit. Freiheit und militärische Disziplin sind noch schwerer unter einen Hut zu bringen. Nur gute Staatsbürger können das, denkende und ausgewogene Persönlichkeiten. Nun – die Reife kommt mit den Jahren (oder auch nicht). Beim Wissen ist eine Lücke.