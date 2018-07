Freiheit und militärische Disziplin –

Was Eltern und Schule versäumten – Junge Demokraten werden Soldaten (Schluß)

Von Heinz Stuckmann

Heinz Stuckmann hat während der letzten Wochen zwölf Einheiten der Bundeswehr aufgesucht. Er hat mit vielen Soldaten, Offizieren und Fähnrichen gesprochen, Jet-Piloten und Grenadiere bei der Ausbildung beobachtet. Viele interessante Einzelheiten sind ihm aufgefallen, manche aufschlußreiche Bemerkung hat er notiert. Wir veröffentlichen hier den Schluß seines Berichtes. Zwei Beobachtungen fand er immer wieder bestätigt: erstens, es gibt ein Intelligenzgefälle (das zugleich mit dem Kommißgefälle parallel läuft) von dem hochtechnisierten Flug- und Nachrichtenpersonal zu den technisch weniger differenzierten Grenadiereinheiten; zweitens, und dies mag für viele überraschend sein: Wer sich freiwillig zu den Soldaten meldet, tut dies nicht aus Abenteuerlust, sondern weil ihm dort Ausbildung und Fortkommen zugesichert werden; die Wehrpflichtigen hingegen trauen sich offenbar eher zu, im freien Konkurrenzkampf ihren Mann zu stehen.

Was ich auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei den Jet-Piloten sah, war der Bürger in Uniform in Person. Es war zugleich der unmilitärischste Haufen, den ich je erlebt hatte. Ich sagte das auch. Ein Offizier widersprach: „Das ist nicht unmilitärisch. Das ist nur ein neuer zweckmäßiger Stil – der militärische Stil unserer Zeit. In einem haben Sie freilich recht: Er ist völlig ohne Kommiß...“

Der Hauptmann nahm mich mit auf das Rollfeld. Die meisten Maschinen waren in der Luft. Das Bodenpersonal spielte Skat. Und der Hauptmann ging zu den Skatbrüdern und fragte höflich, ob wir eine der noch auf dem Rollfeld stehenden Maschinen besteigen dürften. Und die Skatbrüder – Mannschafts-Dienstgrade waren es – gaben höflich die Erlaubnis für eine ganz bestimmte Maschine, ohne stramme Haltung und ohne Hände an der Hosennaht, ohne Ehrenbezeigung. Weshalb auch? Die Leute erfüllen ihre Aufgabe, tragen die Verantwortung für diese Maschine, für rund eine Million Mark. Und das Strammstehen nützt ihnen gar nichts. Sie sind Facharbeiter an der Waffe.

Der Hauptmann nahm mich mit in einen Unterricht der Jet-Pilotenschule. Die Leute – Offiziere und Unteroffiziere – saßen in Hemdsärmeln auf ihren Stühlen und ich habe nicht herausbekommen, wer hier Feldwebel oder Hauptmann war. Die Leute arbeiteten zusammen, erarbeiteten ein Thema, das ich nicht verstanden habe. Aber die, die dort sitzen, beherrschen die Materie, eine Materie, die den meisten von uns unbegreiflich ist. Strammstehen nützt ihnen gar nichts. Sie sind Facharbeiter an der Waffe.