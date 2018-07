Jeder Interessent will das heiße Eisen dem anderen weil erreichen

Die Diskussion über einen Umbau des deutschen Umsatzsteuersystems hat neue Nahrung erhalten: Das Bundesfinanzministerium hat den Auftrag des Parlaments erfüllt und die „Denkschrift über die Möglichkeiten einer Verbesserung der Umsatzbesteuerung“ fertiggestellt. Die Denkschrift enthält erwartungsgemäß kein Patentrezept, gibt aber wenigstens für die – bisher ausschließlich von Interessenten geführte – Diskussion eine sachliche Grundlage ab. Nun gilt es, auf der parlamentarischen Ebene die vorhandenen Wunschvorstellungen mit den Realitäten in Einklang zu bringen.

Es gehört zum guten wirtschaftspolitischen Ton, das deutsche Umsatzsteuer-System an den Pranger zu stellen, weil es

1. die Betriebskonzentration fördert,

2. den Export erschwert,

3. den Wettbewerb verfälscht und anderen Fehlentwicklungen freien Lauf läßt.

Politiker und Wirtschaftler aus allen Lagern haben in den letzten Wochen in diesem Sinne gesprochen. Immerhin wurde so mit einer gewissen Systematik das Terrain für eine Umsatzsteuerreform sondiert. Viele glauben, daß die Umsatzsteuerbastion jetzt sturmreif sei.