Endlich erreicht – können Verbraucher und Hausfrauen aufatmen. Der Bundestag verabschiedete in dritter Lesung das heiß umstrittene Lebensmittelgesetz in verschärfter Fassung, das seit Monaten, ja Jahren durch Amtsräume und Parlament gespensterte und nicht nur Ernährungswissenschaftler, Parlamentarier und Juristen, sondern auch die Interessenten aller Fronten in Trab hielt.

Das neue Gesetz verbietet den Zusatz fremder und künstlicher Stoffe zu Lebensmitteln. Eine Beifügung fremder Stoffe ist nur dann erlaubt, wenn diese ausdrücklich als nichtgesundheitsschädigend in besonderen „Unbedenklichkeitslisten“ des Bundesinnenministeriums aufgeführt sind. Strittigster Streitpunkt: Beimischung und Gebrauch solcher Zusätze, Konservierungs- und Färbungsmittel müssen in Zukunft klar erkennbar sein und z. B. bei Konserven auf der Ware ausdrücklich vermerkt werden. Darum vor allem ging das Tauziehen. Die Bundesregierung plädierte für eine Kann-Vorschrift; der Gesundheitsausschuß wollte ein striktes Muß und setzte sich durch.

Das Gesetz schließt endlich eine tückische Lücke auf einem wichtigen Sektor unseres Lebens. Das bis dato geltende Lebensmittelrecht stammt nahezu unverändert aus dem Jahre 1872. Es war nachgerade überfällig, das Chaos in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie – bedingt durch neuzeitliche „Veredlungs“-Usancen, präpariertes Make-up und neue chemische Konservierungsmethoden – in geordnete Gehege zu bannen.

Sehen wir einmal ab von den „ganz großen“ Sündern, die immer wieder durch die Schlagzeilen der Zeitungen geisterten, ob sie nun am Wein, am Fleisch oder an Wurstwaren, an Milch oder Honig herumlaborierten und in skrupelloser Profitgier mitunter sogar mit dem Leben ihrer Mitmenschen spielten. Auch die Kleinen haben munter „veredelt“, gepantscht und gemanscht, und mit schädlichen chemischen Schönheitsmitteln oder Strahlen wurden trügerische optische Effekte erzeugt. In welchem Umfange dieses geschah, bewiesen die zahlreichen Beanstandungen der Stichproben, welche die staatlichen Lebensmittelkontrollstellen und Lebensmitteluntersuchungsämter durchführten.

Dem soll nun abgeholfen werden. Das neue Gesetz sieht eine Verschärfung der Lebensmittelüberwachung und strengere Strafen für Sünder vor. Die bis heute geübte Kontrolle ist unzulänglich, wie zahlreiche Skandalfälle der Vergangenheit bewiesen haben. Die Kontrollorgane sind nicht ausreichend besetzt und ihre Mittel begrenzt. Bis zum 1. Januar 1960 soll nunmehr die Bundesregierung eine Novelle zum Lebenstrittelstrafrecht einbringen. Ein weiterer Hoffnungsschimmer also. Das schönste und eindeutig formulierte Gesetz nützt nämlich nichts, wenn seine Durchführung nicht überwacht werden kann. So wird die umfassende Kontrolle importierter Lebensmittel eine weitere Aufgabe sein. Diese unterliegen nach dem neuen Gesetz den deutschen Vorschriften.

Bleibt zum Schluß: Gesetz und Kontrolle müssen auch beim Verbraucher – vorwiegend den Hausfrauen – Gegenliebe und aktive Unterstützung finden. Die Verbraucher tragen selbst ein gut Teil Schuld an den heutigen Zuständen. Zu schnell und leichtfertig wird heute mit den Augen gekauft. Lebensmittelindustrie-, Gewerbe und Handel trugen dem Rechnung, um auf ihre Rechnung zu kommen. Barbara Reichelt-Hopf