Inhalt Seite 1 — 2:1 gegen einen Mann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Es wäre nicht nötig gewesen, diesem Buch ab Visitenkarte eine Bauchbinde, mit im den (Leidens-) Weg durch den Buchhandel zu geben, auf der es als ein Gegenstück zu Hemingways „Der alte Mann Und das Meer“ angepriesen wird:

Franco Solinas: „Der Fischer im Netz“; deutsch von Gerda v. Uslar; Rowohlt Verlag, Hamburg; 143 S., 8,80 DM.

Das schmale, eigenwillige Buch des jungen italienischen Autors ist viel zu souverän, um der empfehlenden Anlehnung an einen ohnehin viel zuviel zitierten und nachgeahmten Namen zu bedürfen. Auch ist das Thema hier ein ganz anderes als jenes, das den Endkampf des alternden Mannes um das Leben beschreibt.

Solinas findet freilich ebenfalls ein sehr knappes, anschauliches, beredtes Symbol aus der Welt der Fischer – doch zu einem ganz anderen Sachverhalt. Und seine Sprache, seine Erzähltechnik steht ganz auf sich selber. Von ihr kann man sagen, wie ein guter Beurteiler es einmal von einem so großen Dichter wie Kafka gesagt hat: daß sein Stoff sich einfach selber erzähle. Er vollzieht sich mit einem Maximum von natürlicher Prägnanz.

Der Fischer, im Netz – nein, recht einleuchten will der Titel nicht, er fordert vielmehr die intelligente Frage „Wieso?“ heraus – es sei denn, man geheimnist mit List und Tücke alles Gewünschte hinein, was ja immer geht. Vielleicht ist das Netz des Geschickes gemeint, nun ja, das paßt auf vielen Romane. Der italienische Titel gibt nichts als den Namen oder Kosenamen des Helden an: „Squarcio“.

Das Netz des Geschickes, in dem sich dieser Fischer fängt, besteht darin, daß er eben nicht mit dem Netz fischen will, wie es die Standesehre und das Gesetz verlangen; sondern er fischt mit Dynamit. Er ist ein Außenseiter, ein Verbrecher, und trotzdem ein guter und netter Mensch, Kamerad, Mann und Vater. Aber er meint, da sei nun nichts zu machen, das Leben verlange es, eine moralische Frage gibt es für ihn nicht, das einzige Problem ist: wie komme ich durch? Es steht zwei zu eins gegen ihn: ein Drittel ist gegen ihn in Gestalt der Polizei und des Gesetzes, ein Drittel in Gestalt des Todes; nur das schmale Drittel des Erfolges ist für ihn.