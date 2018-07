Inhalt Seite 1 — Ausflug in den Hades Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wieder entsteht dieselbe Beklommenheit wie bei dem ersten Buch dieses Autors, dem fontanepreis-gekrönten. Wer begeistert den bedeutenden Erzähler feiern möchte, der hier am Werke ist – hält auf einmal inne, denn es ist schließlich doch kein bedeutendes Buch geworden. Wieder, glaube ich, hat er es sich ein wenig zu leicht gemacht.

Es handelt sich gleichsam um einen Nachtrag zu „Am grünen Strand der Spree“, um eine Episode, die uns in das märkische Markgrafpieske zurückführt –

Hans Scholz: „Schkola“; Langen-Müller Verlag, München; 64 S., 3,80 DM.

Ein mädchenbetörender, aquarellmalender Lichtmensch aus Westberlin, von dem verheißungsvollen Glanz käuflicher Apfelsinen und billiger Schokolade umhüllt, so entsteigt der Erzähler seinem Kahn, so kommt er (durch „Beziehungen“) zu einem Aalessen in einem Ausflugslokal, wo man einer besseren und gästereicheren Zeit nachträumt, so begibt er sich zu einer sogenannten Kulturveranstaltung und am Ende in die willigen Arme einer Dorfschönen.

Das wäre nicht viel, verstünde sich Scholz nicht so gut auf das Sprachgebaren der Berliner und Märker, erheiterte er uns nicht durch die Person seines Erzählers, der sich mit herablassender und dennoch immer liebenswürdiger Ironie äußert, und klammerte Scholz dieses episodenhafte Wenige nicht so geschickt zusammen, daß es schließlich sogar noch einen tieferen Sinn bekommt.

Das verführte Evchen, anfangs ihrer derben Ländlichkeit wegen als Persephoneia angesprochen, ist Gemeinderätin und wird an diesem Abend zur Jugendvertreterin des Dorfes erkoren. Zu später Nachtstunde offenbart ihr der Liebhaber die wahre Bedeutung seines zunächst so lässig hingeworfenen „O Persephoneia“: das sei eine gewesen, die hätte sich des Besten, „der Liebe und Selbsterkenntnis“, begeben und sich mit dem Schlimmsten eingelassen, das es gibt: der kalten Macht, dem Hades, welcher Untermenschen, aber keine Menschen will. Eine solche Persephoneia will die Gemeinde-Eva nicht sein; sie will einen Mann und Kinder und einen Haushalt.

Was die unter der „Hypertrophie des Staates“ (so drückte es Scholz in seinem anderen Buche aus) leidenden Markgrafpiesker sagen, hat seinen Wert als documentum humanum unserer zwiegespaltenen Wirklichkeit. Dennoch nimmt man „Schkola“ als politische Aussage besser nicht zu ernst: der Sache des Westens ist mit mitleidigem Belächeln der sowjetzonalen Zustände kaum gedient.