Die alljährlich hat Klöckner den Reigen der Montankonzerne eröffnet. Das Tempo ist langsamer geworden, die Melodie verhaltener und getragener. Es ist kein fröhlicher Reigen mehr, den die Stahlindustrie n Geschäftsjahr 195758 getanzt hat. Das wird bei anderen Gesellschaften noch deutlicher zum Ausdruck kommen; denn die Klöckner "Werke AG, Duisburg, die jetzt als erstes Montanunternehmen über dieses Geschäftsjahr berichtet, hat bei ihrem frühen Bilanztermin (30 6 ) immerhin noch ein paar gute Monate in der Rechnung. Die nachfolgenden Stahlkonzerne, die später abschließen, sind bedeutend schlechter dran. Allerdings sei Klöckner, wie Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Schröder vor der Presse erklärte, gerade in den ersten "besseren" Monaten des Geschäftsjahres noch durch erhebliche Aufwendungen für die beiden großen Neubauprojekte des Konzerns — das Hüttenwerk Bremen und das Großkraftwerk in Castrop Rauxel — belastet gewesen, deren Früchte noch nicht geerntet werden konnten. Es sei dem Unternehmen unter diesen Umständen nicht leichtgefallen, eine angemessene Dividende auszuschütten. Die Ermäßigung des Körperschaftsteuersatzes für den ausgeschütteten Gewinn habe es indessen trotz der Ergebnisverschlechterung ermöglicht, den Dividendensatz von 8 (8) v. H auf das AK von 250 Mill DM auch für 195758 beizubehalten.

Der Geschäftsbericht der Klöckner Werke er scheint erstmals im neuen Gewand, allerdings nur äußerlich! Er ist symbolisch "mit dem Feinblech aus Bremen eingehüllt". Schon daraus geht hervor, was die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres bestätigen: Das "Nesthäkchen" der Konzernfamilie, die Klöckner Hütte Bremen AG, hat bereits kräftig "mitgemischt" bei den Produktions- und Umsatzzahlen der Gesellschaft, wobei selbstverständlich auch das Bilanzbild noch von den Großinvestitionen bestimmt bleibt. Erstmalig hat die Klöckner Gruppe mit ihrer Rohstahlerzeugung die 2 Mill t Grenze überschritten, und das trotz der im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres- notwendig gewordenen Produktionsdrosselung. Die gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnende llprozentige Steigerung geht ausschließlich auf das Konto der Hütte Bremen. Der Anteil an der gesamten Rohstahlerzeugung der Bundesrepublik erhöhte sich auf 8 17 v H. Auch in der mehr als 9prozentigen Zunahme der Walzstahlproduktion wirkte sich die Inbetriebnahme der Anlagen in Bremen aus. Mit 1 5 Mill t Walzstahl beträgt der Konzernanteil an der westdeutschen Erzeugung nunmehr 8 8 v. H. Es ist verständlich, daß sich Klöckner für die Anlaufzeit des jüngsten Konzernkindes eine günstigere Konjunktur gewünscht hätte, denn noch vor zwei Jahren wären gerade für die Bremer Erzeugnisse phantastische Preise, vor allem im Export, hereinzuholen gewesen. Das ist jetzt nicht der Fall, und so ist der Hinweis, daß sich die Marktanteile "erwartungsgemäß vergrößert haben", doch nur eine halbe Freude für Verwaltung und Eigentümer. Bei Grobblech hält Klöckner nunmehr 7 2 v. H, bei Mittelblech 9 2 und bei Feinblech 4 6 v. H der Gesamterzeugung in der Bundesrepublik. Die Roheisenerzeugung stieg im Berichtsjahr auf 1 2 (1 88) Millionen Tonnen.

Wie das Vorstandsmitglied Hans- Jörg Sendler auf der Pressekonferenz mitteilte, konnte mit der Erhöhung der Produktion auf der Flachstahlseite der "normalerweise zu erwartende Umsatzrückgang mehr als ausgeglichen werden".

So geht auch die Ums atzsteigerungdes Konzerns auf 1682 (l606) Mill.

DM (einschließlich Königsborn Werne) ausschließlich auf das Konto Bremen. Der Fremdumsatz lag- bei 1430 (1365) Mill DMi er hätte ohne das Ergebnis der Hütte Bremen um 40 Mill. DM unter dem Vorjahrsergebnis gelegen.

Der Umsatz der Klöckner Zechen war trotz Kohlepreiserhöhung vom Oktober 1957 rückläufig und lag mit 308 4 (313 8) Mill. DM um 1 7 v. H. unter dem des Jahres 195657. Demgegenüber hat die Stahl- und Eisenseite des Konzerns noch eine Umsatzzunahme von 6 3 v. H auf 1240 (1167) Mill. DM aufzuweisen, worin also bereits eine Verrechnung der im Umsatz zurückgebliebenen Werke mit Bremen enthalten ist. Der Umsatz der Hütte Bremen ist wohl mit etwas über 100 Mill. DM anzunehmen. Die im übrigen Konzern rückläufige Umsatzentwicklung wird mit dem Rückgang der Exporterlöse begründet; der Exportanteil der Eisenseite ist — gemessen am Fremdunisatz von 24 9 v. H — auf 22 7 v. H im Berichtsjahr geschrumpft.

In der konsolidierten Erfolgsrechnung weist das Unternehmen aus, daß Löhne und Gehälter um rund 20 Mill. DM und die gesetzlichen Sozialaufwendungen um rund 10 Mill. DM gestiegen sind. Wenn hiervon rund 10 Mill DM für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Nebenaufwand in Bremen abgezogen werden, bleibt immer nocfi eine tatsächliche Erhöhung dieser Posten um etwa 8 v. H. Und das trotz rückläufiger — ohne Berücksichtigung von Bremen — Umsätze im Konzern! Besonders schwarz sieht es für die Zechengesellschaften aus, die beide mit roten Zahlen rechnen. Die Klöckner Bergbau Königsborn Werne AG, über die als nicht "100 v. H. Tochter" ein wenig mehr gesagt wird, mußte die freie Rücklage zur Deckung des Verlustes in~ Anspruch nehmen. Darüber hinaus trägt die Muttergesellschaft noch etwa 68 000 DM. Bei der Klöckner Bergbau Victor Ickern AG sei die Lage ähnlich, erklärt die Verwaltung. Aber auch das Hüttenwerk Bremen muß in der Ertragsrechnung trotz der positiven Zahlen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr noch als Wechsel auf die Zukunft gebucht werden. Das gilt ebenfalls für das 120 MW Großkraftwerk in Castrop Rauxel.