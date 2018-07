Darf ein SPD-Fraktionsvorsitzender wider das Programm seiner Partei handeln? – Kontroverse um einen ZEIT-Artikel

Sehr geehrte Herren!

In dem Artikel „Boljahn in Bedrängnis“ Ihrer Ausgabe vom 7. November 1958 sind Ihnen in der Berichterstattung wesentliche Irrtümer unterlaufen, die ich wie folgt zu berichtigen bitte:

Die von Ihnen wiedergegebene Protokollnotiz einer Bürgerschaftsdebatte, nach der ich gesagt habe:

Wir wehren uns gar nicht dagegen, daß Herr Meier, Müller oder Schulze soviel Wohnungen wie nur irgend möglich baut. Aber mit seinem Geld, nicht mit dem Geld der Allgemeinheit, um sich nachher ein Privateigentum anzulachen!“

ist aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ich selbst war maßgebend an der Schaffung des Bremischen Gesetzes zur Behebung der Wohnungsnot mitbeteiligt. Nach diesem Gesetz kann jeder, der bis zu 10 Mietwohnungen baut, öffentliche Mittel in Anspruch nehmen. Dieser Anspruch besteht bei mehr als 10 Mietwohnungen nicht.

Nur in diesem Sinne ist die von mir in der Bürgerschaftsdebatte getane Äußerung zu verstehen.