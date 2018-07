Als der Zentralbankrat in seiner Sitzung am Ende der vorigen Woche "seine Besorgnis über die Hausse auf den Aktienmärkten" zum Ausdruck brachte, hatte es in den Börsensälen bereits geklingelt. Denn das eigentliche Signal zum Abbruch der Hausse gab Chruschtschow, als er seine neue Berlin-Politik mit einer "Sportpalastrede" einleitete. Genau wie im Sommer anläßlich der Nah-Ost-Krise trennte sich ein Teil der ausländischen Spekulation sofort von ihrem deutschen Aktienbesitz – und brachte uns damit wieder einmal zum Bewußtsein, wie empfindlich die deutschen Börsen auf politische Risiken reagieren können. Plötzlich war von Marktenge keine Spur mehr, zumal die deutschen Banken – wie schon früher – keine Veranlassung sahen, das zum Verkauf angebotene Material der Ausländer "kursstützend" aufzunehmen. Da jedoch nach dieser langen Hausse fast bei jedem Papier ansehnliche Kursgewinne aufgelaufen sind, scheuten sich die Verkäufer nicht, ihre Werte um 10 bis 20 Punkte unter den am vorigen Wochenanfang erreichten Höchstkursen abzustoßen. Das war dann der Zeitpunkt für die Investment-Gesellschaften, sich billig einzudecken.

Als der Zentralbankrat seine Besorgnisse zum Ausdruck brachte, war die eigentliche Hausse also schon beendet. Man kann sich fragen, ob es dennoch richtig war, den Zeigefinger in aller Öffentlichkeit zu heben. Aber wahrscheinlich sah man am vergangenen Wochenende bereits eine neue Hausse-Welle auf sich zukommen. In der Schweiz prophezeiten einige der immer mehr marktbeeinflussenden Informationsbriefe für Mitte Dezember eine weitere Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt, so daß es angeraten schien, die Seelenmassage zu verstärken.

Tatsächlich will sich auch die Bundesbank vorerst auf psychologische Mittel beschränken. Ihre jetzigen Warnungen sind deshalb auch nicht mit denen vergleichbar, welche ehemals die Bank deutscher Länder publizieren ließ, bevor sie ihre Politik der Kreditrestriktionen und des teuren Geldes anwandte. Solche Mittel, bei denen man sich heute fragen muß, ob sie angesichts der großen Liquidität der Wirtschaft noch die gleichen Wirkungen haben würden wie damals, könnten zweifellos sofort einen echten Tendenzwandel an den Wertpapiermärkten herbeiführen. Aber er würde die Renten ebenso treffen wie die Aktien – und gerade das will man unter allen Umständen vermeiden. Die Politik der Bundesbank ist auch heute noch auf Zinssenkung abgestellt, weil das der einzige gesunde Weg ist, um die D-Mark ins Ausland abfließen zu lassen und auf diese Weise den deutschen Devisenüberhang zu mildern.

Bundesbankpräsident Blessing hat in seiner Rede anläßlich des Hamburger Börsenjubiläums, in der er die Auffassung der Bundesbank zur Börsenlage kommentierte, ausdrücklich darauf hingewiesen, daß er die Entwicklung am Rentenmarkt zuversichtlich betrachtet und einen, scharfen Rückgang bei den Renten für wenig wahrscheinlich hält. Damit gibt er aber auch gleichzeitig dem Aktienmarkt eine Stütze, denn zvischen Aktien und Renten besteht hinsichtlich der Rendite eine enge Verbindung, die auch in den Kursen entsprechend zum Ausdruck kommen muß. Dort allerdings, wo sich die Kurse der Aktien nicht mehr durch die Rendite rechtfertigen lassen, wird man prüfen müssen, inwieweit die Börsenphantasie noch eine reale Grundlage hat. Eines ist sicher – und das hat Alwin Münchmeyer, Präses der Handelskammer Hamburg und Chef des Bankhauses Münchmeyer & Co., in seiner Ansprache zum Börsenjubiläum ausdrücklich unterstrichen: Die Erwartungen, die man in de kleine und große Aktienrechtsreform in bezug auf die Aktienkurse setzt, sind weit übertrieben. Eine durchsichtige Bilanz bringt noch keine höheren Dividenden und keine Gratisaktien!

Überprüft man die Börsensituation – und läßt dabei die politischen Auswirkungen der Berlin-Krise unberücksichtigt, denn sie werden eines Tages wieder abklingen –, dann bleibt immer noch die Feststellung übrig, daß eine Anhebung der Kurse gerechtfertigt war, erstens, weil die allgemeine Senkung des Landeszinsfußes eine Neuorientierung der Aktienkurse notwendig machte, zweitens, weil die Senkung des Körperschaftsteuersatzes für ausgeschüttete Gewinne höhere Dividenden erwarten läßt, und drittens, weil man damit rechnen kann, daß es demnächst bei vielen Gesellschaften zur steuerfreien Ausgabe von Freiaktien kommen wird.

Bedauerlich ist, daß die Marktenge bei den Aktien, die – auch wenn es im Augenblick nicht so aussieht – immer noch besteht, die Kurssteigerungen verschärft hat. Bei weiter steigender Spartätigkeit, der nicht gleichzeitig eine Verbreiterung des Marktes durch Auftauen – aus steuerlichen Gründen festgefrorenen – Materials und durch die Herausgabe junger Aktien gegenübersteht, muß es auch in Zukunft wieder zu Kursübertreibungen kommen. An diese Dinge wird man sich zu erinnern haben, wenn es in diesen Tagen bewegter an den deutschen Börsen zugeht. Kurt Wendt