Die Verwaltung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schlägt der auf 11. Dezember einzuberufenden Hauptversammlung die Verteilung einer Dividende von 11 (10) v. H. vor.

Die Atlas-Werke AG, Bremen (Gießerei, Werft und Schiffshilfsmaschinen aller Art), eine Organgesellschaft der Hugo Stinnes Industrie und Handel GmbH, schlägt der zum 1. Dezember einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung vor, das Grundkapital um 2,0 auf 7,0 Mill. DM zu erhöhen. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 1959 werden zum Ausgabekurs von 100 v. H. unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre von der Hauptaktionärin, der Hugo Stinnes Industrie und Handel GmbH, übernommen. Die Hauptaktionärin erklärt sich bereit, die Minderheitsaktionäre, ihrem derzeitigen Aktienbesitz entsprechend, an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die Hauptaktionärin will an der Börse bereits zugelassene alte Aktien der Atlas in einem Nennbetrag zur Verfügung stellen, der erforderlich ist, entsprechendder vorgenommenen Kapitalerhöhung Aktien im Verhältnis 5 zu 2 zu 100 v. H. zu beziehen. Die Gesellschaft hat zuletzt auf Grund des Organschaftsvertrages für 1957 an die freien Aktionäre 6 v. H. Dividende gezahlt.

Die Gutehoffnungshütte Aktienverein wird für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. 6.) der auf den 27. Januar 1959 einberufenen Hauptversammlung eine Dividende von 12 (10) v. H. vorschlagen.

Norwegen und Schweden haben bei der AEG vier Wasserkraftgeneratoren in Auftrag gegeben. Diese Maschinensätze, mit einer Einzelleistung von je 75 000 kVA bzw. 70 000 kVA, sind die größten von der AEG in der Nachkriegszeit gelieferten. Einer der für eine unterirdische Montage bestimmten Generatoren ist jetzt in Betrieb genommen worden. Zusammen werden die neuen Anlagen die bisherige Kraftwerksleistung Skandinaviens um 3 Prozent vergrößern.

Die 6 1/2prozentige Wandelanleihe der Deutsche Erdöl-AG, Hamburg, ist zum 2. Januar 1959 gekündigt worden. Am 27. November läuft die Frist ab, innerhalb derer den in der Kündigungsbekanntmachung aufgeführten Zahlstellen die Absicht mitzuteilen ist, Wandelschuldverschreibungen unter Zuzahlung von 40 v. H. des Nennwertes in Aktien umzutauschen.