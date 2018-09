Inhalt Seite 1 — Der alte Husar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ben, Hamburg

Auf einer Wäscheleine hingen Säbel. Als ich die öffnete, rasselten die Säbel, und der Händler sagte: „Das wollen die Leute hören.“ Er putzte gerade alte Koppelschlösser, die in Reih und Glied auf einem Bord standen. Ich zupfte einen verrutschten Trauerflor, der um die Stirn eines Totenkopfes geschlungen war, wieder zurecht. Da sagte der Händler und hob dabei ein mit einem riesigen Trichter versehenes Grammophon vom Tisch: „Machen Sie bitte mal den Vorhang zurück, ich will das Grammophon ins Fenster stellen. Dafür nehme ich das Ordenskissen raus und mach die Eisernen Kreuze sauber. Heute ist Sonnabend, da gehen die Eisernen Kreuze am besten. Aber blank müssen sie sein.“

Vor dem Schaufenster stand ein Mann. Er blickte versunken auf eine Uniform. Es war eine Husarenuniform. In den Schultern war sie eingefallen, weil der Kleiderbügel zu kurz war. Als das Grammophon mit dem Trichter ins Fenster gestellt wurde, hob der Mann die Augen und nickte dem Händler zu.

„Das ist Harry“, sagte der Händler, „er war früher bei der Bahn. Sein Onkel war auch bei der Bahn. Aber zuerst war er bei den Wandsbeker Husaren. Er heißt Gustav und ist einundachtzig

Und der Mann, der Harry hieß, kam in den Laden. Er nahm seinen Hut ab und fragte den Händler „Sind die Hosen für Onkel Gustav schon da?“

Der Händler nahm eine angerauchte Zigarre von der Tischkante und sagte: „Die kommen erst nächsten Sonnabend. Es geht doch nicht so schnell!“

„Wenn die Hosen noch nicht gekommen sind, kann ich ja die Reitstiefel mitnehmen. Du weißt doch, wie er ist...“