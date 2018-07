„Vermögen werden gemacht“

Kürzlich fand ich in einigen großen Tageszeitungen Inserate mit der Überschrift: „Großer Wirtschaftsaufschwung in Kanada – Vermögen werden gemacht.“ Die inserierende Firma Titres et Placements S. A., Securities and Investment Co., Ltd., Genf / Schweiz, bietet darin Anteile der kanadischen Gesellschaft „United New Fortunes Mines Limited“ zur Zeichnung an. Gezeichnet werden können minimal 100 Anteilscheine zu je 3,25 DM das Stück. Da Sie vor einigen Wochen so freundlich waren, Ihren Lesern einige aufklärende Worte über die Problematik der ebenfalls in Zeitungen angebotenen Oil-Royalties zu schreiben, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich auch zu den neuen Inseraten einmal äußern könnten.

W. Z., Berchtesgaden

Antwort: Wir haben an dieser Stelle schon oftmals hervorgehoben, daß es in der Bundesrepublik auch heute noch nicht üblich ist, über anreißerische Zeitungsinserate den Sparer für irgendwelche (meist außereuropäische und deshalb für den einzelnen schwer zu kontrollierende) Objekte zu interessieren. Wir haben uns sagen lassen, daß dies beispielsweise in der Schweiz, ein Land, in dem die Bürger mit dem internationalen Kapitalmarkt sehr gut vertraut sind, auch gar nicht erst versucht wird. Wenn in Deutschland einige Gruppen diesen sonderbaren Weg gehen, dann kann man sich nicht des Gefühls entledigen, daß das augenblickliche lebhafte Börsen Interesse des deutschen Publikums dazu benutzt werden soll, sogenannte „billigen Werte“ an den Mann zu bringen.

Nun zu „United New Fortunes Mines Limited“. Nach den uns zugänglichen Unterlagen beträgt das Share-Kapital der Gesellschaft 2,5 Millionen Aktien über einen Nennwert von 1 Dollar je Aktie. Davon wurden bisher ausgegeben 1,33 Mill. shares. An der Torontoer Börse wurden erstmals im Juli 1958 „United New Fortunes Mines Limited“-shares gehandelt, und zwar anfangs 0,52 Dollar. Der Höchstkurs lag bei 0,60 Dollar. Schlußkurs Ende Juli: 0,40 Dollar. Im August war die Kursentwicklung 0,42, 0,40, 0,37 Dollar. Im September wurden keine Umsätze notiert. Auch im Juli und August waren die Umsätze mit 57 000 Stück bzw. 50 000 Stück Aktien im Laufe des gesamten Monats nur gering.

Man kann also verstehen, daß die Gesellschaft jetzt in die Werbung eingestiegen ist. Denn die Umsatzzahlen ihrer Papiere sind keineswegs imponierend. Bleibt dann nur die Frage offen, warum das kanadische und amerikanische Publikum nicht für die shares interessiert werden kann?

Jedenfalls ist die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft in Kanada nicht so optimistisch, wie die Genfer Firma sie in ihrer Anzeige darstellt. Das geht auch daraus hervor, daß „Rights“ für diese Aktien nur gering bewertet werden, nämlich im Juli Anfangskurs 1,5 cents je share, Ende August 1/2 cent. Die Monatsumsätze waren nicht bedeutend.

Zum Schluß noch einen Hinweis: Wenn Sie sich entschließen sollten, Anteilscheine dieser kanadischen Gesellschaft zu erwerben, dann überprüfen Sie am zweckmäßigsten den jeweiligen Kurs der shares. Es ist sehr gut möglich, daß Sie bei einem Kauf an der Torontoer Börse (mit Hilfe einer deutschen Bank) billiger fahren, als wenn Sie auf das Angebot des Genfer Unternehmens eingehen.