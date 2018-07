Hinter dem Pseudonym Saki verbirgt sich ein englischer Autor (schottischer Herkunft und in Burma geboren), den wir noch nicht entdeckt haben. Hector H. Munro (1870–1916). Viele Engländer würden seine Kurzgeschichten den bemerkenswertesten Werken der englischen Literatur des 20. Jahrhunderts zuzählen. „Der Streit“ erscheint hier nun zum ersten Male auf deutsch.

In einem Mischwald irgendwo an den östlichen Ausläufern der Karpaten stand ein Mann in der Winternacht. Gespannt starrte und horchte er in die Dunkelheit, als lauerte er einem Wild auf, das irgendwann in seinen Gesichtskreis und damit in den Bereich seiner Büchse treten müßte. Aber jenes Wild, auf das er wartete, war weder in den Jagdkalendern eingetragen noch eines Jägers würdig: Ulrich von Gradnitz durchstreifte den dunklen Wald auf der Suche nach einem menschlichen Widersacher.

Der Waldbesitz der Gradnitz’ war sehr groß und hatte einen ausgezeichneten Wildbestand. Der schmale, ziemlich steil abfallende Waldstreifen, der an der Grenze des Reviers lag, war nicht wegen des dort stehenden Wildes und damit wegen der Jagdmöglichkeiten bemerkenswert, sondern weil er jener Teil des ganzen Besitzes war, der am eifersüchtigsten bewacht wurde. In einem berühmten Prozeß – noch zur Zeit seines Großvaters – war er der Familie eines weniger begüterten Nachbarn wieder entrissen worden; die betroffene Partei hatte jedoch das Urteil nie anerkannt, und eine lange Folge von Streitereien wegen unerlaubten Jagens und ähnlicher Skandale hatte den Kontakt zwischen den beiden Familien noch verschlechtert. Die rein nachbarliche Fehde war dann zu einer persönlichen geworden, als Ulrich zum Familienoberhaupt wurde. Wenn es auf der ganzen Welt einen Menschen gab, den er von ganzem Herzen haßte und dem er alles nur erdenklich Schlechte wünschte, war es Georg Znaeym, der Erbe dieser Auseinandersetzung und der unermüdliche Wilddieb und Räuber, der immer wieder in dem umstrittenen Grenzwäldchen auftauchte. Vielleicht wäre dieser Streit eines Tages eingeschlafen, oder vielleicht hätte er sich auch beilegen lassen, wenn der persönliche Haß der beiden Männer dieser Lösung nicht im Wege gestanden hätte: Schon als Knabe hatte jeder nach dem Blut des anderen gedurstet, und als Mann betete jeder darum, daß den anderen ein Unglück treffen möge.

In dieser sturmgepeitschten Winternacht hatte Ulrich nun seine Förster an diesem Grenzwäldchen zusammengezogen, um ihn nicht vor vierfüßigen Räubern, sondern vor einem räuberischen Vagabunden, zu schützen, der – seiner Ansicht nach – zu Fuß über die nahegelegene Grenze gekommen war. Der Rehbock, der sich sonst bei jedem Sturm in die windgeschützten Mulden drückte, trollte in dieser Nacht ruhelos hin und her – wie ein Blatt, das der Wind vor sich her weht; und bei allen Kreaturen, die sich sonst zu dieser Stunde ruhig verhielten, herrschten Unruhe und Aufregung. Es war klar, daß sich irgendein Störenfried im Revier herumtrieb; und Ulrich konnte sich denken, aus welcher Richtung er gekommen war. Er trennte sich von den Wachposten, die er versteckt auf der Höhe aufgestellt hatte, stieg den steilen Abhang hinab, schlich durch das verfilzte Unterholz, spähte zwischen den Baumstämmen hindurch und lauschte im Heulen und Fauchen des Windes sowie in dem unaufhörlichen Rauschen der Baumkronen, ob denn nichts von dem Waldfrevler zu sehen oder zu hören wäre. Wenn er in dieser sturmdurchtosten Nacht, in dieser Finsternis und an dieser einsamen Stelle nur dem Georg Znaeym begegnen würde – ohne Zeugen und von Mann zu Mann: Das war der Wunsch, der seine Gedanken beherrschte. Als er um den Stamm einer mächtigen Buche herumging, stand er dem Gesuchten von Angesicht zu Angesicht gegenüber.

Wortlos starrten die beiden Widersacher sich eine Zeitlang an. Jeder hatte eine Büchse bei sich; jeder trug Haß in seinem Herzen und Mord in seinen Gedanken. Der Zufall hatte den Leidenschaften eines ganzen Lebens diese einmalige Gelegenheit geschenkt. Ein Mensch, der den Gesetzen einer zügelnden Zivilisation entsprechend erzogen wurde, bringt jedoch nicht ohne weiteres den Mut auf, seinen Nachbarn kaltblütig und wortlos abzuschießen – es sei denn, er wurde an Gefühl und Ehre beleidigt. Aber noch ehe der Moment des Zögerns einer Tat gewichen war, wurden beide Männer vom Einschreiten der Natur überrascht. Ein wütendes Aufkreischen des Sturmes löste über ihren Köpfen ein splitterndes Krachen aus, und bevor die beiden überhaupt eine Bewegung machen konnten, wurden sie von einem Gewirr herabstürzender Buchenäste zu Boden geschmettert.

Als Ulrich von Gradnitz wieder zu sich kam, lag er langausgestreckt auf dem Erdboden, den einen Arm – völlig gefühllos – unter dem Körper, der andere war von einem Gewirr von Astgabeln so festgehalten, daß er ihn kaum bewegen konnte; seine Beine waren von einem herabgefallenen Ast eingeklemmt. Nur seinen schweren Jagdstiefeln war es zu verdanken, daß die Füße nicht zerquetscht worden waren. Mochten die Knochenbrüche auch nicht so schwer sein, wie sie hätten sein können – ihm war klar, daß er seine gegenwärtige Lage allein nicht ändern konnte, sondern auf Hilfe warten mußte. Die herabgestürzten Zweige hatten die Haut seines Gesichtes zerfetzt, und durch schnelles Bewegen der Augenlider befreite er diese von einigen Blutstropfen, bevor er das Unglück einigermaßen überblicken konnte. Ganz in seiner Nähe – unter gewöhnlichen Umständen hätte er ihn fast berühren können – lag Georg Znaeym, lebendig und wild strampelnd, allem Anschein nach jedoch genauso hilflos wie er selbst. Ihre nähere Umgebung war mit einer hohen Schicht zersplitterter Äste und abgebrochener Zweige bedeckt.

Die Erleichterung, noch am Leben zu sein, und die Verbitterung über seine hilflose Lage als Gefangener riefen eine merkwürdige Mischung aus frommer Dankbarkeit und wilder Wut hervor, die über Ulrichs Lippen quoll. Georg, dem das Blut über das Gesicht lief, so daß er fast nichts sehen konnte, hörte auf zu strampeln und schien einen Augenblick zu horchen; dann lachte er kurz und heiser auf.