Nicht, daß das Leben im Lauf der Jahrzehnte karger und kahler würde, das sei dahingestellt. Aber es ist doch so, daß man bisweilen an irgendwen und irgendwas zurückdenkt und um ein Wiedersehen, ein Lebenszeichen bittet, wie es in gewissen Inseraten so heißt. Man mag nicht, daß man etwas versäumt hätte, was wert war, nicht versäumt worden zu sein.

So ging es mir plötzlich und ohne besonderen Anlaß, nachdem schon fast ein Lebensalter verrauscht war, mit der Dame, die ein Kohlestäubchen im Auge hatte. Ich hatte sie eine gute Stunde lang im Auge, bevor mir das unwahrscheinliche Glück zuteil wurde, sie ins Auge fassen zu dürfen.

Ich war blutjung, sehr schüchtern und nach Damen mit bestimmten Merkmalen des Charmes ungemein sehnsüchtig. Die Dame, die mir im Bummelzug zwischen Stade und Harburg am Fenster gegenübersaß, war so beschaffen, daß ich davon tief betroffen wurde. Es wurde nicht dadurch, daß sie ein Jahrzehnt älter sein mochte als ich, gemildert. Dergleichen verdroß mich nicht, wenn bestimmte Merkmale des Charmes im Spiel waren.

Sie hatte dunkelblaue Augen von berückender Klarheit und eine etwas zu lange Nase. Nun gut, ich habe oft sowohl zu lange als auch zu kurze Nasen bei Frauen schön gefunden. Sie hatte schmale, gepflegte Hände mit glitzernder Haut, die es mir antat. Ich hatte gute Muße, mir’s antun zu lassen. Denn sie wischte und rieb verzweifelt in einem ihrer schönen Augen herum. Es tränte, schmerzte, brannte, und was sie auch anstellte mit Finger und Tüchlein, es hörte nicht auf.

Nun stellte sie ein Taschenspiegelchen auf die Holzleiste vorm Fenster und kroch schier hinein, suchte den geröteten Augapfel nach dem Störenfried ab, klappte das Lid hoch, fand aber nichts und schien auch nicht besonders geschickt zu sein in autosanitärer Beziehung.

Sie quälte sich, und es drückte mir das Herz ab. Aber ich war jung, schüchtern und dumm, und weit wies ich den Gedanken von mir, eine schöne Dame einfach anzusprechen, nur weil sie etwas im Auge hatte. Auch die anderen Fahrgäste kamen auf keinen Einfall, sondern waren alle nur mit sich selber beschäftigt – auf norddeutsche Art, und keiner nahm Notiz von der hellen Verzweiflung der Dame.

Ihr vieles Wischen und Reiben machte das Übel nur schlimmer, und wenn es auch eine Lust war, sie bei einem solchen Tun, das ihre ganze Seele hernahm, ungestört zu bewundern, schnitt es mir doch ins Herz und begann mich zu mahnen, daß ich einer Aufgabe gegenübergestellt war. Und endlich raffte ich mich auf und richtete stockend an sie das Wort. Ich fürchte, ich wandte die alberne Anrede „Gnädigste“ an, die ich aus Romanen gelernt hatte, aber sie ging freudig auf mein Angebot ein. Zunächst, so schlug ich vor, sollte sie das Augenlid hinunterziehen, an den Wimpern entlang, da möchte der Fremdkörper abgestreift werden. Aber das half nichts. Alsdann erkühnte ich mich, Nase an Nase, in ihrem Augapfel zu suchen. Nichts war zu finden.