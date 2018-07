Von Helmut Donau

Als Miß Pankhurst 1903 die Women Social and Political Union gründete, trat die Frauenrechtsbewegung in das militante Stadium. Ihre kriegerischen Fanfaren waren jedoch längst verklungen, als am 1. April 1953, ein halbes Jahrhundert später, der Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes („Männer und Frauen sind gleichberechtigt“) auch auf dem Gebiet des Familienrechts wirksam wurde.

Weitere fünf Jahre vergingen, ehe die Gleichberechtigung durch das „Gleichberechtigungsgesetz“, das am 1. Juli 1958 in Kraft getreten ist, auch gesetzestechnisch Wirklichkeit wurde.

Und doch könnte man meinen, wir lebten noch in jenen Kampfjahren, wenn man in einem Werk blättert, das der Verlag als den Kommentar zum Gleichberechtigungsgesetz anpreist:

Gleichberechtigungsgesetz; Kommentar von Hildegard Krüger, Dr. Ernst Breetzke und Dr. Kuno Nowack; C. H. Beck Verlag, München; 855 S., 32,– DM.

Gegen die eigentliche Sachkommentierung ist nichts einzuwenden; sie bietet dem Juristen das, was er sich von einem zuverlässigen Handkommentar erwartet. Das gilt uneingeschränkt für die Abschnitte, die von den Herren Breetzke und Nowack erläutert worden sind; das gilt aber auch für die rechtstechnischen, „wertneutralen“ Paragraphen, deren Erläuterung Frau Landesverwaltungsgerichtsrätin Krüger übernommen hat, die hier ihrem Ruf als kluge und mutige Juristin nichts schuldig bleibt.

Um so unfaßbarer ist es, in welch grotesker Weise sie immer dann entgleist, wenn es sich um die Stellung von Frau und Mann zueinander handelt.