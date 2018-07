Inhalt Seite 1 — Ein Kuchlmutz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Groß ist die Gabe des Menschen, mit Worten einen Mangel zu überbrücken. Zum Beispiel: Es gibt keine Putz- oder Reinmachefrauen! Flugs wird das Wort „Raumbetreuerinnen“ erfunden. Und nun meint man, sie würden in Geschwadern anschwirren, mit Eimer und Besen, die Fußböden scheuern und alles auf Hochglanz bringen.

Von wem mag das Wort „Raumbetreuerin“ stammen? Man sagt, daß in den Verfügungen der Bundeswehr stets von „Raumbetreuerinnen“ die Rede sei. Auch andere Behörden sollen sich zu „Einstellung von Raumbetreuerinnen“ entschlossen haben!

So lange ich denken kann, buhlt man – nur dieses Wort, in dem Unterwürfigkeit und Flehen eingeschlossen ist, scheint zu treffen – um weibliche Hausangestellte. Man buhlt um sie, weil sie so knapp sind. Als eine Abart der Hausgehilfin – von Dienstmädchen wagte man nur zu sprechen, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, später kam alles, was mit „dienen“ zusammenhängt, seltsamerweise in Verruf – gilt auch die Reinmachefrau, die oft „Zugeherin“ oder „Zugehfrau“ heißt, mit eingeschlossen.

Jetzt also ist die Epoche der „Raumbetreuerinnen“ angebrochen. Das klingt so, als ob alles vollautomatisch wäre! Wer scheuert noch? Nur Verrückte sind so verwegen! „Betreuen“ – das klingt sanft und ist offenbar von Männern in Umlauf gebracht worden, die von Hausarbeit keinen Schimmer haben. Das Wort „betreuen“ ist neueren Datums. In Grimms Wörterbuch existiert es noch nicht. Aber das Hauptwort „Betreuung“ – das gibt es schon bei den Brüdern Grimm. Es bedeutet Pflege und ist ein Spezialausdruck aus dem Weinbau. So könnte dies auch für „betreuen“ ein gutes Vorzeichen sein!

Die gute alte „Scheuerfrau“ ist also verschwunden. Sie verschwand wie die „gute alte Zeit“. Ursprünglich war das Wort „scheuern“ übrigens ein technischer Ausdruck von Handwerkern. Schwerter wurden „gescheuert“, das heißt poliert. Scheuern hat also eine alte Beziehung zu den Waffen. Das Wort „scheuern“ wurde erst später für den Haushalt übernommen. Und jetzt geriet es in Mißkredit.

Aber da gibt es ja noch das Wort „Putzfrau“. Ein solides und altes Wort! In dem Frauenzimmer-Lexikon Amaranthes aus dem Jahre 1567 heißt es: „Putzfrau oder Putzjungfer ist eine Frau, die Zimmer putzt.“ Aber wer will heute noch putzen? Nur in der Verbindung „sich putzen“ steht der Ausdruck heute noch in Kurs.

In des ehrenwerten Sebastian Brant Narrenschiff (weiland 1454) wiederum ist das Wort Dienstmagd in Umlauf. Auch das „Dienstmensch“ gab es in der Vergangenheit für ein weibliches Wesen, das „niedere Arbeit verrichtet“.