Noch in diesem Jahr, also innerhalb der nächsten vier bis fünf Wochen, soll die Bundesregierung den Bundestag ihre Grundsätze bekanntgeben, nach denen Bundesvermögen privatisiert werden soll. So fordert es eine Große Anfrage der FDP. Die Antwort wird der Regierung nicht leichtfallen. Denn je näher die Durchführung dieses Planes heranrückt, desto deutlicher werden die Widersprüche darüber, was mit dieser Aktion erreicht werden soll.

Mit leichtem Seufzer hat kürzlich Minister Dr. Lindrath auf einer erfreulich offenen Diskussion mit Journalisten gesagt, er wäre mit dem Verkauf von Bundesvermögen schon weiter, wenn er die Objekte nur an den Mann zu bringen hätte; aber er solle gleichzeitig dabei gesellschaftspolitische Ziele (breitere Eigentumsstreuung!) ansteuern! Je mehr er sich mit diesen Fragen beschäftige, so meinte Lindrath, desto deutlicher werde ihm, daß im Einzelfall nicht immer beide Ziele zusammen erreicht werden können. Dies wird an den beiden großen aktuellen Projekten deutlich, die zur Zeit im Gespräch sind: an dem Verkauf der Howaldtwerft und bei dem Versuch, die Kapitalerhöhung der Preußischen Bergwerks- und Hütten AG (Preussag) zur „breiten Eigentumsstreuung durch Kleinaktien“ zu benutzen.

Soll Howaldt – wie ursprünglich beabsichtigt – im ganzen verkauft oder schon bei diesem ersten Verkauf eines großen Bundesunternehmens „Gesellschaftspolitik“ gemacht werden? Minister Lindrath meint, da Werften Unternehmen mit großem Risiko seien, sollte man die Finger davon lassen, also das Objekt im ganzen verkaufen. Denn dem kleinen Mann kann mit gutem Gewissen nicht der Kauf eines Papiers empfohlen werden, dessen Ertrag und Kurswert stark schwanken könnte. Lindraths Konzeption ist klar und vernünftig, hoffentlich wird ihm die Fraktion folgen.

Die Preussag erscheint dem Minister für ein erstes Experiment geeigneter. In der zweiten Hälfte Januar werden ihr Aufsichtsrat – und anschließend die Organe der Muttergesellschaft (der VEBA) – zu dem Plan Stellung nehmen, die erforderliche Kapitalerhöhung über Kleinaktien mit besonders reizvollen Kaufmöglichkeiten für Belegschaftsangehörige und Einkommensbezieher unter 16 000 DM durchzuführen. Als ein Unternehmen der Grundstoffindustrie (Blei und Zink, Steinkohle, Erdöl, Kali) fällt die Preussag allerdings nicht in die Branchen mit besonders großen Gewinnchancen. Aber das Unternehmen ist gesund, verteilte 7 v. H. Dividende in 1957 und soll für 1958 9 v. H. geben. Der Staat kann also Kleinaktien der Preussag den Schichten mit niedrigerem Einkommen mit gutem Gewissen anbieten.

Während von den 30 Mill. DM der Kapitalerhöhung der Preussag 4 Mill. der Belegschaft angeboten werden, sollen 26 Mill. DM durch Kleinaktien zum Kurs von 140 bis 150 aufgebracht werden, wobei Einkommensbeziehern unter 16 000 DM steuerpflichtigem Einkommen (also entsprechend höherem Bruttoeinkommen) ein Sozialbonus von 15 v. H. gewährt werden soll. Für die Belegschaftsmitglieder ist der Bezugspreis von 100 DM für den gleichen Nennwert auf jeden Fall sehr reizvoll. Denn nach Ablauf der Sperrfrist (ein oder zwei Jahre) wird der Wert bei 150 oder höher liegen. Das Ziel der Aktion, dem kleinen Mann ein Wertpapier zu geben, würde allerdings nicht erreicht werden, wenn die Hauptmasse der Käufer aus den Schichten mit Bruttoeinkommen von 16 000 bis 22 000 DM (gleich steuerpflichtigem Einkommen von unter 16 000 DM) käme. Diese Schicht geht auch ohne derartige „Anreize“ an den Wertpapiermarkt, wenn nicht durch direkten Kauf, so doch über die Investment-Zertifikate. Im Bundesschatzministerium wird übrigens erwogen, ob man nicht einen Teilbetrag der 26 Mill. DM an Investment-Unternehmen geben solle, die die jungen Preussag-Aktien gern in ihren Fonds aufnehmen möchten. Damit würde eine Art „indirekte“ Streuung des Eigentums an der Preussag vorgenommen werden. Der Gedanke erscheint uns erwägenswert.

Es wäre schön, wenn man später einen Weg finden würde, um festzustellen, welche Einkommenschichten unter 16 000 DM von dem Angebot der Preussag-Kleinaktien mit Sozialbonus Gebrauch gemacht haben. Wahrscheinlich könnte daraus für künftige Privatisierungen gelernt werden. F. L.