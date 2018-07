Paul Hühnerfeld hat sich wiederholt um die literarischen Zeugnisse des Expressionismusbemüht. Was er „entdeckte“, sei es Lyrik, Epik oder der geistesgeschichtliche Rang – es wirkte jeweils wie ein Fund, weil in Hühnerfeld eine jüngere Generation sich unbefangen aus schriftlichen Dokumenten erwirbt, was sie nicht miterlebt hat. Interessant, daß „olle Kamellen“, von denen sich überlebende Zeitgenossen der Expressionisten gern historisierend distanzieren, heute einer forschenden Jugend so ergiebig erscheinen. Mit einer Einrichtung als Hörspiel hat Hühnerfeld jetzt auch eine expressionistische Komödie wieder zu Ehren gebracht. Das Ergebnis wirkte verblüffend. Es handelte sich um Paul Kornfeld, den deutschsprachigen Prager Dramatiker, der 1942 im Konzentrationslager Lodz umgekommen ist. Den gescheitesten unter den literarischen Expressionisten nannte ihn Hühnerfeld. Was heute, nachdem der Psychologismus verdächtig geworden ist, an Kornfeld (und anderen Expressionisten) wieder fesselt, sei die Darstellung beseelter Menschen an Stelle psychologischer Kausalketten.

Der Komödie „Kilian“ möchte man nicht auf der Bühne, für die sie geschrieben wurde, wiederbegegnen. Dort in der vollmenschlichen Realität der Darstellung dürfte der Stoff nicht mehr tragen. Kilian ist ein braver Buchbindermeister, der durch einen Irrtum für den esoterischen „Meister“ eines Gesellschaftszirkels gehalten und als Schwindler wider Willen nicht erkannt wird. Kornfeld geißelt den literarischen Salon, der mit Vokabeln von Nietzsche bis Kayßerling hochstapelt und sich einen pseudometaphysischen Nervenkitzel durch spiritistische Sitzungen verschafft. Das bleibt Zeitbild der heute oft überschätzten „zwanziger Jahre“. („Kilian“ ist 1926 entstanden.)

Was an Kornfelds Konstruktion jedoch nicht Veraltet ist, die dramaturgische Technik der Entlarvung, der geistige Witz, das Lob der reinen Natur und eine Prosasprache, die so schlicht wie prägnant wirkt, all das lebt im unsichtbaren Hörbild auf, entzückt und stimmt nachdenklich.

Hühnerfelds Funkeinrichtung der Bühnenakte und Oswald Doepkes ungemein differenzierte Wortregie erzeugten ein Hörspiel, das die Szene durch Sprachatmosphäre ersetzte, ja überholte! Hier war funkisch erreicht, was auf der Bühne der „körperliche Atemschluß zwischen oben und unten“, zwischenSchauspieler und Zuschauer bewirkt: der sensible Kontakt zwischen lauschendem Ohr und Stimmen, die als Charaktere subtil profiliert worden waren. Durch solchen akustischen „Atemschluß“ konnte das geistig Unverwelkliche der Kornfeldschen Konzeption aufblühen. Heinz Klevenow bewährte sich mit seiner persönlichen Mischung aus Ursprünglichkeit und leicht frisiertem Pathos als idealer Sprecher der Titelrolle. Obwohl Doepke alle Stimmen ziseliert hatte, hoben sich Annemarie Holtz, Marianne Kehlau und Kurt Ebbinghaus durch Unmittelbarkeit besonders hervor.

Die Bremer Produktion, die auch von Stuttgart gesendet wurde, ist mit Recht ins Dritte Programm des Norddeutschen Rundfunks übernommen worden. Nach diesem geglückten Versuch mit Kornfeld dürften bei Sternheim, Hasenclever und Georg Kaiser weitere Hörspielstoffe auf Schatzgräber warten. Johannes Jacobi