Inhalt Seite 1 — Hamburgs Börsianer behielten das Geschäft im Auge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am vergangenen Wochenende waren in Hamburg zur 400-Jahr-Feier der Hamburger Börse mit der Kaufmannschaft, den Bankiers und Reedern auch viele namhafte Vertreter der in- und ausländischen Börsen versammelt. Die Börse ist eine Stätte des Informationsaustausches und der Kontaktpflege. Dazu wurde das Jubiläum weit ausgenutzt. Auch in den Festansprachen beschränkte man sich keineswegs auf „schöne Reden“. Die Vortragenden, maßgebliche Vertreter des deutschen Wirtschaftslebens, gaben dem Jubiläum dadurch Gewicht und Farbe, indem sie gerade über das sprachen, was die Börsianer gerade jetzt am meisten beschäftigt.

Unbehagliche Entwicklungen

Bundesbankpräsident Blessing, ein „alter Hamburger“ aus seiner Zeit bei der Margarine-Union und ehemaliges Mitglied der Wertpapierzulassungsstelle an der Hamburger Börse, setzte die Tradition seines Vorgängers Vocke fort, der ebenfalls die Hamburger Börse als Plattform benutzte, die Notenbankpolitik zu erläutern. Blessing kam gerade von einer Zentralbankratssitzung, in der man sich besonders eindringlich über die Aktienhausse unterhalten hatte. Er erwähnte in seiner Rede viele Ursachen für die Aufwärtsbewegung, darunter auch der Umstand, daß die Aktienkäufe, die mit dem Ziel vorgenommen werden, die Majorität bei einzelnen Gesellschaften zu erwerben, zu einem großen Teil von den Banken kreditiert werden. Also doch Aktienkäufe auf Kredit! Blessing meinte, die Banken sollten es sich überlegen, ob sie hier noch weiterhin Hilfestellung geben wollten.

Geschäft oder Verantwortung? Vor dieser Problematik scheint auch das Investment-Sparen zu stehen. Der Gedanke des Investment-Sparens ist gut, aber das Risiko bleibt auch für Zertifikatsinhaber bestehen, unterstrich Blessing. Die forcierten Käufe in der Hausse können das Investment-Sparen leicht in Mißkredit bringen.

Die Hüllen müssen fallen!

Ebenso wie Blessing schnitt auch der offizielle Vertreter der New Yorker Wertpapierbörse, Hans A. Widemann, die Frage der internationalen Verflechtung des deutschen Kapitalmarktes an. „Die deutschen Aktien sind wieder interessant. Man muß sie in New York einführen!“ Auf die Frage nach den Voraussetzungen antwortete er mit amerikanischer Offenheit: „Die Dame muß sich vor allem ausziehen!“ – und meinte damit eine größere Publizität der deutschen Aktiengesellschaften, vor allem eine ausführliche Gewinn- und Verlustrechnung.

Zu weit gegangen