„T minus 27 Sekunden und Startzählung“

Hart, in verhaltener Erregung kommt die Stimme des Ansagers über den Lautsprecher auf der rohen Holztribüne am Kap Canaveral. Es ist 2 Uhr 29 nachts – in der Frühe eines Novembertages. Vor uns, zweitausend Meter entfernt, ragt die Thor-Able-Rakete empor, mit der die amerikanische Luftwaffe in wenigen Sekunden den dritten Versuch unternehmen wird, einen kleinen Flugkörper mit Meßinstrumenten in den Weltraum hinaus und, wenn es gut geht, um den Mond herum zu schicken.

Strahlend hell steht das Geschoß im Licht der Scheinwerferbündel, glitzernd von Schneekristallen. Eine kleine, silberne Dampfwolke zeigt an, daß der flüssige Sauerstoff, der die zweite Stufe antreiben wird, bereits eingefüllt ist. Die Hebetribünen sind zurückgezogen. Frei und schlank wartet der Pionier II auf seinen Flug.

„Go baby, go!“

Etwa fünfzig Reporter und Photographen aller Nationen blicken mit Spannung hinüber. Die Telekameras sind auf die Mondrakete gerichtet. In achtzehn Telephonkabinen hinter uns geben Rundfunkleute ihre Berichte durch.

Eben ist in dem gepanzerten Blockhaus, hundertfünfzig Meter von der Startplattform, der letzte Griff getan worden, der den Mechanismus in Gang setzt.

„T minus 15 Sekunden und Startzählung.“