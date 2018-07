Jemand bringt einer Bank börsenfähige Aktien mit einem derzeitigen Kurswert von 120 000 DM, auf die er einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 40 000 DM haben will. Ein Bankkunde will sein laufendes Konto um 35 000 DM überschreiten und bietet hierfür als Sicherheit eine an erster Stelle stehende Eigentümerschuld über 50 000 DM auf einem Grundstück an, dessen Einheitswert mindestens fünfmal so hoch ist.

In beiden Fällen wird die angesprochene Bank, da sie Verluste bei einer eventuellen Verwertung der gegebenen Sicherheiten nicht zu befürchten braucht, den beantragten Kredit im Zweifel gewähren, ohne sich darum zu kümmern, zu welchem Zweck er angefordert wird. Sie wird dabei unter Umständen auch schon jede entsprechende Frage vermeiden müssen, weil sie als unangebrachte Neugier aufgefaßt werden kann, die beim Kreditnehmer vielleicht doch schlecht ankommt. Im übrigen aber pflegt die Bank, auch wenn sie sich einigermaßen ausreichend absichern kann, vor der Kreditgewährung den Verwendungszweck und die wirtschaftliche Tragbarkeit dieses Kredits, vor allem aber auch die Kreditwürdigkeit ihres Kunden genau zu prüfen, so wenig angenehm eine solche Überprüfung für den Kreditnehmer meist auch sein mag.

An die Prüfung vor der Kreditgewährung schließt sich nach der Kredithingabe regelmäßig eine Kontrolle des Kreditnehmers an, die unter Umständen so eingehend ist, daß der Bankkunde sie mehr fürchtet als den Besuch des Betriebsprüfers seines Finanzamts.

Die Berechtigung der Bank zu entsprechender Überprüfung und Kontrolle steht außer Zweifel. Es ist aber, wie der Bundesgerichtshof in zwei grundsätzlichen Entscheidungen vom 8. 2. 1956 (IV ZR 287/55) und vom 13. 5. 1958 (VIII ZR 331/56) besonders feststellt, verfehlt, aus einer solchen Berechtigung eine grundsätzliche Verpflichtung der Bank zugunsten der übrigen Gläubiger des Kreditnehmers ableiten zu wollen, die damit einer eigenen Prüfungspflicht enthoben wären. Es besteht weithin die Meinung, daß ein Unternehmen, das Bankkredit in Anspruch genommen hat, nun unbedingt auch kreditwürdig sein muß. Für die Richtigkeit dieser Meinung mag manches sprechen, weil tatsächlich ja die Bank die Kreditwürdigkeit in aller Regel auch geprüft hat. Wer sich aber ausschließlich auf diese Prüfung verläßt und nicht von sich aus Auskünfte einholt oder sich auf sonstige Weise Gewißheit über die Kreditwürdigkeit verschafft, hat den Schaden selbst zu tragen, den er durch eine solche Unterlassung erleidet. Der Bank jedenfalls ist es nicht zuzumuten, ein Risiko für Dritte zu übernehmen, die mit ihrem Kunden in geschäftliche Beziehungen auf Kreditbasis treten. Dr. Arnold