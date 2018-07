Früher waren es grimmige Drachen, die verzauberte Prinzessinnen bewachten – heute sind es bezaubernde Mädchen, die grämliche Chefs behüten. Was einst der Schloßgraben war, ist nun das Vorzimmer geworden. Alle Unglücklichen, die verurteilt sind, kostbare Stunden in Vorzimmern zu vergeuden, betreten es in der Furcht vor einem Kampf mit dem Drachen, auch wenn ihnen eine hübsche Sekretärin zulächelt. Dieses Lächeln ist die raffinierteste Täuschung unserer Zeit. Es nimmt den Menschen keineswegs die Vorzimmerangst, die sie schon auf der Schwelle überfällt, wenn sie sich vornehmen, die Sekretärin zu überlisten.

Eher könnte es ihnen gelingen, Kriminalbeamte hereinzulegen. Die weiblichen Wachmannschaften in den Büros sind so vortrefflich ausgebildet, oder sie haben von gütigen Feen so unbestechliche Eigenschaften mitbekommen, daß jeder männliche Angriff an ihnen abprallt. Wenn man nicht wüßte, wie es sich wirklich verhält, müßte man annehmen, daß die Chefs, die vor komplizierten Telephonapparaten thronen und dank ihrer Stellung vollkommen selbständig sind, ihren Sekretärinnen aufs Wort gehorchen. Ihnen bleibt es überlassen, welche Besucher sie anmelden, welche Gesuche obenauf liegen und den Vermerk „Dringend!“ tragen und welche Ferngespräche ankommen.

Ach, sie sind sich ihrer Macht wohl bewußt! Die feinen Ausflüchte, die spitzen Antworten, Sie kühl abschätzenden Blicke, die peinlich emporgezogenen Augenbrauen, die angedeuteten Schwierigkeiten und Umwege gedeihen in Vorzimmern besonders prächtig, auch wenn auf dem Schreibtisch der Sekretärin zarte Gräser sprießen. Laßt euch nichts vormachen!

Das beginnt schon, wenn die Sekretärin im Terminkalender blättert. Er bedeutet nicht mehr und nicht weniger als eine Audienzliste im Königsschloß; er entscheidet über geschäftlichen Erfolg oder Mißerfolg, Protektion oder Ungnade in der Reichweite des Chefs, den eine Wand verbirgt. Es kann wohl vorkommen – ich selbst war Zeuge eines solchen Unfalls –, daß ein Chef, den „eine Wächterin als unabkömmlich, als einen in Büchern und Papieren schier Ertrunkenen darstellte, mit hochgezogenen Beinen vor seinem aufgeräumten Schreibtisch saß und einen Apfel schälte.

Wehe aber dem Unvorsichtigen, der an Vorzimmermärchen zweifelte! Er sollte sich lieber die Zunge abbeißen, ehe er auch nur mit einem Laut andeutete, daß er eine Ausrede nicht für Wahrheit hält, vor der festgesetzten Wartefrist murrt oder gar entrüstet fortgeht. Überall würde ihn der Bann der Sekretärin treffen, heftiger als der Fluch der Erinnyen. Kurt Krüger

Aus dem Vorzimmer der Redaktion: Bei uns ist das natürlich alles ganz anders...