Vom sogenannten Sagan-Ballett, dessen Titel „Le Rendez-vous manqué“ lautet, sind viele deutsche Besucher enttäuscht. Nicht nur die Tanzliebhaber; auch die (offenen oder heimlichen) Liebhaber erotischer Darstellungen in der Kunst, denen Erotik freilich nicht die Unverblümtheit, sondern die Grazie des Geschlechtlichen bedeutet. Ein bißchen Obszönität ist dafür kein Ersatz.

Was wäre schon dieses mittelmäßige Ballett, wenn es in seiner Propaganda, außer der Sagan, nicht so zugkräftige Namen und Vorstellungen einsetzen könnte wie Paris, eine in Monte Carlo verbotene Badezimmer-Szene und Bernard Buffet als Bühnenbildner?

Seitdem Diaghilew die Tanzkunst Westeuropas revolutionierte, wurde das Ballett aus seiner einseitigen Partnerschaft mit der Musik gelöst und immer stärker als Gesamtkunstwerk aufgefaßt. Damit wurden an die Kunst des Bühnenbildners hohe Anforderungen gestellt. Wer hat sich beim Ballet russe nicht alles beteiligt mit Entwürfe! für Dekorationen und Kostüme! Ich nenne nur einige Namen, die gewiß nicht Schall und Rauch sind: Picasso, Gris, Matisse, Derain, Rouault, Utrillo, Chagall, Dali, Chirico. Nun, beim „Sagan-Ballett“, muß es also Buffet sein.

Muß es? Buffet, 1928 geboren, vor ein paar Jahren noch völlig unbekannt, heute Größe oder Modegröße erster Ordnung, hat die Bühnenbilder „mit unerbittlichem Pinsel hingebürstet“. Über der tristen Grundfarbe breitet er sein Liniensystem aus. Befriedigt zum Beispiel das Bild des ersten Aktes (Salon mit Kamin) schon „an sich“ nicht, so versagt es kläglich vor der Aufgabe, die man allgemein dramaturgisch nennt und hier als „tallettistisch“ bezeichnen könnte.

Der beste Maler müßte versagen, wenn er sich nicht den Intentionen des Choreographen inpaßte. Er kann ein noch so guter Zeichner und Kolorist sein – er ist nichts, wenn er sich stolz isoliert. Das ballettistische Bühnenbild kann ich in den Rhythmus des Gesamtkunstwerkes hineinziehen lassen und seinerseits die rhythmischen Energien fördern bis zu sprühender Lebendigkeit. Es kann aber auch beruhigende Folien schaffen, vor denen sich die tänzerische Bewegung deutlich abhebt.

Büffets Bilder tun weder das eine noch das andere. Sie sind trist. Sie sind, um eine Metapler aus dem Gebiete der Bewegung zu gebrauchen, Klötze an den Beinen der Tänzerinnen. René