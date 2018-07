Inhalt Seite 1 — Schrift und Maske Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwei Ausdrucksformen – ein Wesen – Rosemarie Clausen hatte einen Einfall

Vor dem zweifelhaften Schicksal, nur ein Buch unter vielen verwandten (guten) Büchern zu sein, wird Rosemarie Clausens „Schrift und Maske“ bewahrt: durch einen überzeugenden Einfall. Rosemarie Clausen, die 38 bedeutende deutsche Schauspieler mit splendider Einförmigkeit photographiert hat (das heißt: alle Gesichter wachsen bei ihr gleichsam aus dem Dunkel in die magische Sphäre des Kunstlichts hinein), stellt ihre Porträts 38 Schriftproben derselben Darsteller gegenüber – ohne auch nur den leisesten Versuch einer graphologischen oder sonstwie charakterologischen Analyse zu machen. Das ergibt zumindest für den Laien keinen begrifflich genau bestimmbaren Sinn, aber dennoch ein sehr reizvolles und aufschlußreiches Wechselspiel.

Handschrift ist, selbst wenn sie nur in verblaßter Tinte dasteht, immer mit „Blut“ geschrieben. Sie ist ein Stück unverwechselbarer Persönlichkeit. Sie ist es so sehr, daß man das Sammeln von Autogrammen als ein Hobby hohen kulturellen Ranges erfinden müßte, wäre es nicht längst durch Millionen Autogrammjäger trivialisiert worden. Große Graphologen wie Ludwig Klages haben die Schrift unter dem allgemeinen Aspekt der Charakterkunde – und hier wiederum als „Ausdrucksbewegung“ gedeutet: Der Mensch bewegt sich (natürlich formelhaft vergröbert) über das Papier ebenso wie über die Straße. Da man aber andererseits die Mimik als eine Art Ausdrucksbewegung des Gesichts bezeichnen könnte, leuchtet ein, daß man „Masken“ und Schriften als wesensverwandt nebeneinanderstellen darf.

Aus dem Buch, zu dem Heinz Hilpert, der Göttinger Intendant, ein Vorwort, der Kritiker Heinz Beckmann die Einleitung schrieb und das im Christian Wegner Verlag, Hamburg, erschienen ist, bringen wir hier das photographische Porträt Elisabeth Flickenschildts und Flickenschildts Schriftprobe – wo sich die bloße Zweckmäßigkeit des Formens auflöst in einem überraschenden und amüsanten, zweckentbundenen graphischen Spiel.

R. D.

Das zweite Gesicht

Wenn ich gefragt werde, wie ich dazu gekommen sei, mein Leben lang Gesichter – und zwar im künstlichen Licht – zu photographieren, erzähle ich gern eine Geschichte aus meiner Kindheit. Es war der Brand unseres Vaterhauses. Wir Kinder – aus den Betten gerissen – taumelten schlaftrunken in die dunkle Nacht. Schattengestalten hasteten vorüber. Am Giebel des Hauses zuckten helle und rote Flammen. Rundum fassungslose, vom Geschehen erfaßte und aufgewühlte Menschengesichter, die vom Widerschein beleuchtet waren. Die Erinnerung hat sich in mir festgehakt: Spiel mit Licht, mit dem Licht, das den Ausdruck des Menschen aufreißt, der ganz von innen, vom Menschlichsten herkommt.