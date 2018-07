Inhalt Seite 1 — Auf der teuren Wiese ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

DK-Hamburg

In Hamburg fehlen 150 000 Wohnungen, Daß diese Wohnungen gebaut werden müssen, ist verständlich. Wo sie gebaut werden sollen, ist strittig.

Zwischen Hamm und Hammerbrook war es vor zehn Jahren kahl. Hier liegt der Teil Hamburgs, der am schlimmsten zerstört wurde, wo ein großes Areal – ein dichtbesiedeltes dazu – im Jahre 1943 über Nacht in Trümmer sank. Fährt man jetzt hindurch, so sieht man, daß an vielen Stellen neues Wachstum gedeiht. Viel ist hier gebaut worden – viel Platz ist noch da.

Allerdings: 150 000 Wohnungen haben hier nicht Platz – und sie passen auch nicht in alle durch Bomben entstandenen Baulücken, Hamburgs zusammen. Haben sie Platz, wenn man die Nissenhütten und die anderen Behelfsheime abbaute? Nein, es wäre noch immer nicht genug Platz für sie. Wohin also mit ihnen?

Spricht man mit Architekten, blättert man in Architekturzeitschriften oder in Schriften von Baugesellschaften, so trifft man häufig auf Abbildungen und Schilderungen der „großen neuen Siedlung X“, der „neuen Wohnstadt Y“. Es gibt im Skandinavischen einen Begriff, der ins Deutsche übersetzt, etwa „Stolzgegenstand“ heißt. So ein Stolzgegenstand sind solche ausgedehnten Siedlungen für diejenigen, die sie entwerfen und ausführen durften. Die Siedlung Hohnerkamp in Hamburg, die Siedlung Vahr in Bremen sind gerngezeigte Beispiele dafür.

Selbstverständlich (und verständlich) ist es, daß Baugesellschaften und Bauverantwortliche, also die an der Regierung befindlichen Politiker, gern ihre Pläne und Kräfte denjenigen Stellen auf dem Stadtplan zuwenden, wo derart ausgedehnte Komplexe Platz finden. Und solche Plätze sind selbstverständlich weder der Jungfernstieg noch Hammerbrook oder Hamm. Solche Plätze sind auch nicht die durch Behelfshütten besetzten Flecken. Solche Flächen finden sich allein im Wald und auf der grünen Wiese.

Das, was wir hier übertragen Grüne Wiese nannten, liegt in den lauschigen Wäldern Wohldorf-Ohlstedts und auf den Getreidefeldern und Kuhwiesen Sülldorfs, eines Dorfes landeinwärts von Blankenese mit 700 Jahre alten Bauernhöfen.