Am gleichen Tag, da der ehemalige sowjetische Ministerpräsident Bulganin erstmals als Mitglied einer „parteifeindlichen“ Gruppe bezeichnet wurde, gab die Prawda den Ausschluß Nikolai Beljajews aus dem Sekretariat des Zentralkomitees bekannt.

Der 55jährige Funktionär, der von 1940 bis 1955 verantwortliche Parteiämter in Sibirien und im Altai-Gebiet innehatte, war im Juli 1955 zum Mitglied des ZK-Sekretariats ernannt worden. Nach dem XX. Parteitag im Februar 1956 avancierte er zum stellvertretenden Vorsitzenden des unter Chruschtschows Leitung stehenden ZK-Büros für die russische Republik. Beim Sturz Malenkows, Molotows und Kaganowitschs im Juli 1957 wurde Beljajew Vollmitglied des Parteipräsidiums und gehörte seitdem gleichzeitig den beiden führenden Parteigremien der UdSSR an.

Beljajew war vor allem in Landwirtschaftsfragen hervorgetreten. Als erster forderte er auf dem XX. Parteitag die Abschaffung der widersprüchlichen administrativen Preise in der Landwirtschaft und die Einführung einheitlicher Preise unter Berücksichtigung von Angebot und Nachfrage. Im Dezember 1957 wurde er Erster Sekretär der Partei in der Unionsrepublik Kasachstan, deren Neulandgewinnungsprogramm Chruschtschow besonders am Herzen liegt.

Als im Sommer 1958 Beljajews Biographie im „Politischen Wörterbuch“ veröffentlicht wurde, feilte eigentümlicherweise der Hinweis, daß er Mitglied des ZK-Sekretariats ist. Es war aber weder das Versehen eines Redakteurs noch ein Druckfehler: Am 14. November wurde Beljajews Ausschluß aus dem ZK-Sekretariat in der Prawda bekanntgegeben.

Nach Beljajews Ausschluß besteht das ZK-Sekretatarit nur noch aus neun Mitgliedern. Neben Chruschtschow gehören diesem Gremium jetzt Alexej Kiritschenko, der Parteiideologe Suslow, der Parteiorganisator Aristow, der Usbeke Muchitdinow, der Parteitheoretiker Pospelow sowie Jekaterina Furzewa, Leonid Breshnjow und der Kominternveteran Otto Kuusinen an. W. L.