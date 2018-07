Die USA vermotten Tausende von Eisenbahnwagen für den Kriegsfall

Von Francesco Kneschaurek

Die Aufmerksamkeit vieler europäischer Wirtschaftsbeobachter ist während der letzten Jahre durch das Konjunkturgeschehen in den USA von einem bemerkenswerten Strukturwandel abgelenkt worden, der sich im Bereich der Verkehrswirtschaft abspielt und eine der ältesten und traditionsreichsten Branchen der amerikanischen Volkswirtschaft betrifft, nämlich dieEisenbahnen. Die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs – namentlich des Passagierdienstes – ist schon seit einiger Zeit Gegenstand parlamentarischer Debatten; diese sind jedoch erst kürzlich infolge eines Berichtes der „Interstate Commerce Commission“ in eine entscheidende Phase gerückt worden. Der Bericht wirkte durch seine schonungslose Offenheit und vor allem durch seine apokalyptischen Schlußfolgerungen wie ein Schock auf die öffentliche Meinung. Hier in kurzem das Substrat der Expertenschlüsse:

Die Eisenbahnen werden auch in den Vereinigten Staaten durch die anderen Verkehrsmittel – vor allem durch das Auto und das Flugzeug – in immer stärkerem Maße konkurrenziert und aus ihrer traditionellen Stellung innerhalb der gesamten Verkehrswirtschaft verdrängt. Im letzten Jahr wurde der zwischenstädtische Passagierverkehr zu 88,5 v. H. durch Privatautos, zu 4 v. H. durch Flugzuge, zu 3,5 v. H. durch Autobusse und nur mehr zu knapp 4 v. H. durch die Eisenbahnen bewältigt. Die Zahl der mit den Bahnen beförderten Personen war selbst in den Spitzenjahren der Nachkriegskonjunktur kleiner als vor dem ersten Weltkrieg. Selbst dieser reduzierte Passagierverkehr konnte nur auf Kosten wachsender Verluste aufrechterhalten werden. Das Verlustgeschäft im Passagierverkehr – das durch die folgenden Zahlen veranschaulicht wird – fällt um so stärker ins Gewicht, als die Eisenbahn-

gesellschaften schon während der letzten Jahre den Passagierdienst auf zahlreichen Strecken einstellten, um ihre Verluste zu reduzieren. Dennoch ist ihre finanzielle Belastung durch die wachsende Divergenz zwischen Kosten und Erlösen weiter angestiegen:

Betriebsrechnung der amerikanischen Eisenbahnen (Passagierverkehr) in Mill. $