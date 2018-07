Die Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, schlägt ihrer auf den 18. Dezember einberufenen Hauptversammlung die Verteilung einer 9-(8-)prozentigen Dividende vor. Das Grundkapital beträgt 200 Mill. DM. Die Stromabgabe ist im Berichtsjahr 1957/58 (30. 6.) um 11,5 V. H. auf 2587 Mill. kWh gestiegen, die Erlöse aus dem Strom- und Wärmeverkauf waren mit 302 Mill. um 32,3 Mill. DM höher als im Vorjahr, doch war die Ertragslage auch im Berichtsjahr dadurch beeinträchtigt, daß die Zunahme der Erlöse mit dem Kostenanstieg nicht Schritt gehalten hat. Die Dividendensteigerung um 1 v. H. war nur möglich, weil gewisse Rationalisierungserfolge eingetreten sind und daneben die Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne gesenkt worden ist. In der letzten Verlautbarung, die von der Gesellschaft an die Aktionäre verteilt worden war, sprach die Verwaltung von der Notwendigkeit einer Tarifreform. In der Dividendenankündigung ist davon nicht mehr die Rede. Man darf aber wohl erwarten, daß dieses Thema im Geschäftsbericht ausführlich behandelt werden wird, denn es ist für die Aktionäre unbefriedigend, von ihrer Gesellschaft eine Dividende zu erhalten, die hinter der anderer gut geleiteter Elektroversorgungsunternehmen zurückbleibt. Die Kostensteigerungen können nicht immer allein zu Lasten der freien Aktionäre gehen.

Die Verwaltung der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN) schlägt für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. Juni) eine um 2 auf 12 v. H. erhöhte Dividende vor. Hauptversammlung am 19. Dezember in Augsburg. Der Gesamtauftragsbestand hat im Vergleich zum Vorjahr nochmals zugenommen. Trotz gedrückter Verkaufspreise, erneuter Preiserhöhungen bei Rohstoffen und tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen ist es gelungen, die Ertragskraft des Unternehmens voll zu erhalten. Wie die Verwaltung mitteilt, kann auch für das laufende Geschäftsjahr im ganzen gesehen mit einer ausreichenden Beschäftigung und einem befriedigenden Ergebnis gerechnet werden.

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), Berlin/Frankfurt/M., am 20. November in Frankfurt/M. berichtete der Vorstand über den Verlauf des Geschäftsjahres 1957/58 (30. September). Danach hat sich der Umsatz ohne Tochtergesellschaften gegenüber dem Vorjahr um rd. 6 (13) v. H. auf 1313 (1237) Mill. DM erhöht. Das Exportgeschäft ist hieran mit über 20 (18) v. H. stärker als früher beteiligt. Die maßgeblichen Tochtergesellschaften der AEG haben sich ebenfalls zufriedenstellend entwickelt. Der Gesamtumsatz der AEG einschließlich dieser Beteiligungsgesellschaften (nach Abzug der gegenseitigen Lieferungen) betrug im Berichtsjahr id. 1955 Mill. DM. Die Gesamtbelegschaft erhöhte sich auf mehr als 105 000 Beschäftigte. An dem Jahresabschluß, der vom Aufsichtsrat im Februar nächsten Jahres festgestellt werden soll, wird gearbeitet. Es wird erwartet, daß das Ergebnis unter Berücksichtigung der neuen Steuergesetze die Verteilung einer über dem Vorjahressatz (10 v. H.) liegenden Dividende gestattet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die AEG mit etwa dem gleichen Umsatz wie im abgelaufenen Jahr.

Siemens-Beteiligung in Kairo. – Der Vorsitzende der Aufsichtsräte der Siemens-Stammhäuser, Dr. Ernst von Siemens, besichtigte kürzlich in Kairo die im Aufbau beendliche Fabrik der neugegründeten „Ägyptischen Gesellschaft für elektrische Produkte“ (Electric Manufacturing Company), an deren Kapital Siemens mit 20 v. H beteiligt ist. Die Gesellschaft wird vor allem Schaltanlag und Transformatoren herstellen sowie eine Servicewerkstatt für die Reparatur elektrischer Maschinen und Geräte einrichten. Die Fertigung soll im Frühjahr 1959 aufgenommen werden. Siemens hat sich bereit erklärt, Ingenieure und Techniker der Vereinigten Arabischen Republik in einen Betrieben auszubilden.

Die Schadenersatzklage der Badischen Anilin- & Sodafabrik AG (BASF), Ludwigshafen/Rhein, gegen das Rheinland-pfälzische Entschädigungsamt in Koblenz ist von dem Bezirksverwaltungsgericht Neustadt/Weinstr. zurückgewiesen worden. Die Firma verlangte 24 Mill. DM als Ersatz für die bei der Explosionskatastrophe am 28. Juli 1948 im Werk Ludwigshafen entstandenen Schäden.

Die Verwaltung der zur Kölner Agrippina-Gruppe gehörenden Mitteleuropäische Versicherungs-AG schlägt der zum 11. Dezember einberufenen Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 1957 unverändert 10 v. H. Dividende auf 0,5 Mill. DM eingezahltes Aktienkapital (Grundkapital 0,8 Mill. DM) zu verteilen. Außerdem soll das Grund kapital um 0,4 auf 1,2 Mill. DM erhöht werden. Die zum gleichen Tage einberufene Hauptversammlung der Agrippina Allgemeine Versicherungs-AG will für 1957 ebenfalls wieder 10 v. H. Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital von 0,9 Mill. DM verteilen. Ferner soll das Grundkapital von 1,32 auf 2,0 Mill. DM aufgestockt werden. Die zur Agrippina-Gruppe gehörende Patria Versicherungs-AG schlägt für 1957 gleichfalls wieder 10 v. H. Dividende im das zu 25 v. H. eingezahlte Aktienkapital (1 Mill. DM) vor. Hauptversammlung am 11. Dezember.