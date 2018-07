Inhalt Seite 1 — Der innere Widerspruch der Rentenreform Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem am 14. November in der ZEIT (Nr. 46) erschienenen Aufsatz über das Thema „Höhere Renten und der Sozialbeirat“ stellte der Vorsitzende des Sozialbeirats, Prof. Dr. Fritz Neumark, auch einige kritische Überlegungen zum bestehenden Rentensystem an. Seine Kritik bezog sich auch auf gewisse „innere Widersprüche dieses Systems. Der Vertreter der Bundesbank im Sozialbeirat, Dr. Eduard Wolf (Direktionsmitglied der Bundesbank), äußert sich in den folgenden. Ausführungen zur Darstellung von Professor Neumark.

In seinem Aufsatz in der ZEIT beschäftigt sich Prof. Dr. F.Neumark auch mit den finanziellen, Schwierigkeiten, sich für die gesetzlichen Rentenversicherungen im Falle einer alljährlichen Anpassung der Renten an das steigende Lohn- und Gehaltsniveau ergeben müßten. In Anlehnung an Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung weist er dabei auf. die Milliardenbeträge hin, um die das Vermögen der Rentenversicherungsträger in diesem Fall binnen weniger Jahre sinken würde, so daß am Ende des ersten Deckungsabschnitts – d.h. am Schluß des Jahres 1966 – die Deckungsreserven bei weitem nicht mehr dem vorgeschriebenen Soll entsprechen, ja praktisch sogar verschwunden sein würden.

Soweit ist Professor Neumark ohne weiteres zuzustimmen. Im Anschluß daran stellt er aber die These auf, daß diese Schwierigkeiten daraus resultieren, daß das Reformwerk, wie er sagt, „an einem schwerwiegenden „inneren Widerspruch“ kranke: Auf der einen Seite liege ihm nämlich „die volle Anpassung aller Renten als ideales Ziel“ zugrunde, auf der anderen Seite enthalte es jedoch „Deckungsvorschriften, die die Realisierung jenes Ziels praktisch weitgehend unmöglich“ machten. Man werde also „über kurz oder lang zu wählen, haben zwischen einem Verzicht auf die jährliche Anpassung der Bestandsrenten und einer grundlegenden Umgestaltung der Finanzierungsbzw. Deckungsmethoden“.

Diese These ist bedenklich und sollte nicht unwidersprochen bleiben. Nach Neumark liegt der „schwerwiegende innere Widerspruch des Reformwerks“ also nicht darin, daß die vom Gesetz favorisierte volle Anpassung der Renten die künftige Rentenlast noch stärker erhöhen würde als es – auf Grund der zunehmenden „Überalterung“ der Bevölkerung und der durch die Reform stark erweiterten Basis für Rentenansprüche – ohnehin zu erwarten ist, während hinsichtlich der Einnahmeentwicklung zunächst einmal alles offen bleibt. Professor Neumark sieht das Dilemma vielmehr darin, daß das Gesetz Deckungsvorschriften enthalte, welche die volle Rentenanpassung praktisch weitgehend unmöglich machten. Was also liegt näher, als hieraus zu folgern, daß mit der Beseitigung der Deckungsvorschriften der Weg für die volle Anpassung frei sei. Tatsächlich kommt Neumark zum Ergebnis, daß man ,über kurz oder lang“ zwischen dem Verzicht auf die jährliche Anpassung der Bestandsrenten und einer grundlegenden Umgestaltung der Deckungsvorschriften werde wählen müssen.

In Wirklichkeit sind die Dinge viel komplizierter. Gesetzt nämlich, es gäbe keine Deckungsvorschriften – die vorsehen, daß die Arbeiter- und Angestelltenversicherung am Ende eines jeden zehnjährigen Deckungsabschnitts über ein Vermögen verfügt, das der Höhe der aus eigenen Einnahmen zu finanzierenden Ausgaben im letzten Jahr des Deckungsabschnitts entspricht –, dann würden die Rentenversicherungen gewiß einige Jahre hindurch von ihren Reserven zehren, d.h. durch die Auflösung der Vermögensbestände die Mehrausgaben finanzieren können, die ihnen durch die Zunahme der Rentenausgaben aufgebürdet werden. Aber das Ende wäre, daß sich nach der Erschöpfung der Vermögensbestände um so unvermittelter herausstellen würde, daß die Rentenlast, die bei jährlicher Anpassung der Bestandsrenten zu tragen wäre, mit den Einnahmen, die den Rentenversicherungen ohne die Erschließung beträchtlicher neuer Einnahmequellen zufließen würden, bei weitem nicht zu decken wäre. Man würde dann also plötzlich vor einem gewaltigen Loch stehen, das auch ohne alle „Deckungsvorschriften“ nur durch radikale Einnahmeerhöhungen gestopft werden könnte.

Die von Neumark zitierten amtlichen Vorausschätzungen der Finanzentwicklung der Arbeiterrentenversicherung und der Angestelltenversicherung geben davon eine klare Vorstellung. Würden die Bestandsrenten ebenso wie die neu festzusetzenden Renten Jahr für Jahr an die (sich ständig erhöhende) allgemeine Bemessungsgrundlage angepaßt und würde dabei für die Zeit von 1958 an mit einer durchschnittlichen Steigerung der Arbeitsentgelte um 4 v. H. pro Jahr gerechnet, so würden nach den (hypothetischen) Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums im Jahre 1966 aus den Vermögensbeständen der Arbeiterrentenversicherung und der Angestelltenversicherung zusammengenommen nur noch 2,4 Mrd. DM zur Verfügung stehen, während das Defizit der laufenden Einnahmen gegenüber der laufenden Ausgaben bereits 3,7 Mrd. DM betragen würde.

Die beiden Versicherungszweige würden also schon im letzten Jahr des laufenden zehnjährigen Deckungsabschnitts Ausgaben in Höhe von zusammen etwa 0,8 Mrd. DM aufweisen, zu deren Ausgleich sie keinerlei eigene Mittel, ja, nicht einmal mehr die geringste Betriebsmittelreserve einsetzen könnten.