Mehr Hoffnungen für Altversicherte

In unserer Ausgabe Nr. 43 vom 24. Oktober beantworteten wir an dieser Stelle die Anfrage eines Lesers nach dem Stand der Auszahlungen der Altsparerentschädigungen für Lebensversicherungen. In Ergänzung der damaligen Ausführungen bringen wir unseren Lesern heute ein Schreiben des Verbandes der Lebensversicherungsunternehmen zur Kenntnis, das über den neuesten Stand der Altsparerentschädigungen berichtet:

„Es ist anzunehmen, daß sich durch die Erhöhung der jährlichen Zuteilungsquote von bisher 4 1/2 auf 7 1/2 v. H. des Gesamtbestandes an Altsparergutschriften die Auszahlung der Gutschriften erheblich beschleunigen wird, bei denen die Versicherungsleistung in den Jahren zwischen 1948 und jetzt fällig geworden ist. Hinzu kommt, daß unsere Lebensversicherungsunternehmen – wenn auch in unterschiedlicher Höhe – erhebliche Beträge aus eigenen Mitteln zur Vorfinanzierung von Altspareransprüchen beigesteuert haben. Berücksichtigt man ferner die Tatsache, daß die Hälfte der erteilten Altsparerbescheide auf Lebensversicherungen entfallen, bei denen die Fälligkeit noch nicht eingetreten ist und die deshalb noch keinen Anspruch auf Auszahlung der Altsparerentschädigung haben, so dürfte der Prozentsatz der Altsparer, die noch nicht befriedigt werden konnten, verhältnismäßig gering sein.“