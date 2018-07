Das Gewehr ist die Braut des Soldaten – so wollte es die Poesie des Kasernenhofes früher, als der Soldat noch kein Bürger in Uniform sein durfte. Wäre der Soldat von heute noch derselbe wie der von damals, so müßte die Braut inzwischen seine Ehefrau geworden sein, das Verhältnis also noch viel bindender als das damalige des bloßen Brautstandes. Aber, wie gesagt, da hat sich einiges geändert. Heute ist Gewehr Gewehr und Braut Braut; infolgedessen auch Ehefrau Ehefrau. Und die siegt, wenn’s darauf ankommt, auch über das Gewehr ...

Da gibt es eine neunzehnjährige Münchnerin, deren Gatte Freiwilliger der Bundeswehr ist; vielmehr: er war es. Sie nämlich (Erna heißt sie) mochte-nicht immer so von ihm getrennt sein und schickte ihm, als einmal der Urlaub allzulange auf sich warten ließ, ein Telegramm „Erna schwer erkrankt, muß ins Krankenhaus“. Darauf bekam Franz, selber ahnungslos und tief beunruhigt, sofort seinen Urlaub. Zufällig brachte „die Sonne es an den Tag“, und die Bundeswehr erstattete Strafanzeige gegen Erna. Aber: Treue um Treue! Die Anzeige brachte den Gatten in Harnisch. Er zeigte der Bundeswehr, was ein Mann ist und ließ seinen Freiwilligen-Vertrag nicht verlängern. Jetzt ist er wieder Bürger ohne Uniform, ein Held der ehelichen Solidarität, ein Mann von Charakter, der weiß, was er seinem Eheweib schuldig ist. Die Zeiten der eisernen Braut – wohl gar noch neben der legitimen! – die sind vorbei. Horcher