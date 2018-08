Inhalt Seite 1 — Ein Brief aus Ostberlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die politische Unruhe der vergangenen Woche hat auch die Bevölkerung der Sowjetzone heftig bewegt. Diese Erregung macht sich Luft in zahlreichen besorgten Telephonanrufen, die die Berliner Redaktion der ZEIT von Landsleuten aus der Sowjetzone erhielt. Sie benutzten die Gelegenheit eines Berlin-Besuches zu einem Abstecher in die Telephonzellen des Bahnhofs Zoo, vor denen in diesen Tagen lange Schlangen standen – alles Menschen, die ihre Sorgen in Gesprächen mit Freunden, Verwandten und eben auch Redaktionen in Westberlin loszuwerden suchten. Die Meinung der Deutschen in der Sowjetzone zum Berlin-Problem gibt ein Brief wieder, der die ZEIT dieser Tage erreichte.

Die geplante Aufkündigung des Status von Berlin durch die Sowjets hat in der deutschen Presse eine Fülle von Kommentaren ausgelöst. Sie sind in Mitteldeutschland und Ostberlin mit brennendem Interesse verfolgt worden, allerdings auch mit der bedrückenden Feststellung, daß dabei bis heute entscheidende Punkte des Fragenkomplexes vernachlässigt, wenn nicht gar übersehen worden sind. Alle Gespräche dieser Tage aber beschäftigen sich in der Zone mit größter, gespannter Intensität gerade mit dieser Konsequenz des sowjetischen Vorstoßes, die vom Westen offenbar nur am Rande gesehen wird. Wir wollen aus der Sicht der Zone zu dieser Aktion, die nach unserer Meinung in erster Linie – wenn nicht ausschließlich – die Pankower Regierung stützen soll, einige Bemerkungen machen:

Man muß sich die Aufgabe, die Berlin seit 1948 gestellt worden ist, von neuem klarmachen, um das Erschrecken in der Zone zu verstehen. Diese Aufgabe erschöpft sich nicht damit, vielversprechendes „Schaufenster der freien Welt“ zu sein und damit Verlockung und Sehnsucht für Ungezählte. Auch die Möglichkeit, den 2,5 Millionen Westberlinern mitten im kommunistischen Machtbereich eine „westliche Existenz“ zu garantieren, geschützt durch die Garnisonen der Alliierten, ist sicher nicht die entscheidende politische Aufgabe Berlins.

Wer noch nie im Gefängnis war...

Berlin ist – so wie sich die Dinge entwickelt haben – heute die einzige Lücke im kommunistischen Stacheldraht. Das Offenhalten dieser schmalen, immer wieder bedrohten Verbindung ist seine dominierende politische Funktion. Wer noch nie im Gefängnis gesessen hat, der vermag die fast mystische Bedeutung dieser kleinen Tür, zu der die Bewacher keinen Schlüssel besitzen, kaum zu ermessen. Es gibt bis heute praktisch für jeden Deutschen, wenn auch oft unter ungeheuerlichen Schwierigkeiten, die Möglichkeit, den kommunistischen Machtbereich zu verlassen. Dies ist eine Tatsache, durch die sich die Sowjetzone von allen anderen osteuropäischen Staaten prinzipiell unterscheidet. Daß Berlin uns diese Freiheit des Weggehens sicherstellt, das ist – darüber sollte vollkommene Klarheit herrschen – die fundamentale Hilfe des Westens an uns. Sie ist von immenser politischer Wirksamkeit und reicht weit über die menschlich empfundene Hilfsbereitschaft der Deutschen für Deutsche hinaus. Wenn diese Möglichkeit ausgeschaltet wird, dann „gehen in der Zone die Lichter aus“.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß mit jenem Tage der Kurs in der Sowjetzone andere Vorzeichen bekäme, daß dann der Terror der Partei durch keinerlei Rücksicht mehr gehemmt wäre. Jede geistige Selbstbehauptung würde zur Selbstvernichtung führen.

Weiß man eigentlich in der Bundesrepublik, daß den Polen und Tschechen – um nur zwei Völker zu nennen – die Sowjetzone als ein liberales Paradies erscheint? Sie ist es nur, weil die Existenz Berlins die Pankower Regierung zur widerwilligen Rücksichtnahme zwingt. Aber auch das zu erhalten, ist eine indirekte Aufgabe Berlins.